Wolverhampton gây sốc

Sau trận mở đầu quật ngã Blackburn 2-1, tối qua, Wolver đã thắng đội bóng có lối chơi khó chịu mà mình từng vất vả mới thủ hòa 1-1 trên sân nhà mùa rồi là Fulham với tỷ số 2-0. 2 bàn thắng do Doyle và Jarris ghi giúp Wolver vươn lên nằm trong tốp đầu với 6 điểm. Trong khi đó, tân binh Norwich City dù dẫn trước Stoke 1-0 do Laet ghi nhưng do Barnett bị thẻ đỏ đã để Jones gỡ hòa 1-1. Stoke còn bỏ lỡ quả phạt đền khi Walters sút hỏng.

T.K