World Cup 2014: Tuyển Anh ở bảng đấu “tử thần”

Đội tuyển Anh đã không gặp may khi rơi vào bảng D có Ý, Uruguay và Costa Rica. Đây là bảng đấu được báo chí thế giới gọi là bảng “tử thần” tại vòng chung kết World Cup 2014.



Tuyển Anh nhận lá thăm xui xẻo - Ảnh: AFP

Sau lễ bốc thăm diễn ra rạng sáng qua, HLV tuyển Anh Roy Hodgson nói: “Với Uruguay và Ý, coi như chúng tôi gặp đến 2 ứng viên quá nặng ký. Ở World Cup 2010, ai cũng nói tuyển Anh ở bảng đấu nhẹ ký, nhưng rốt cuộc đã phải rất vất vả. Bây giờ thì khó khăn hơn nhiều, và chẳng ai dám nói trước được điều gì nên chúng tôi cũng thoải mái”. Báo chí Anh than thở “lá thăm do cựu danh thủ Anh Geoff Hurst bốc cho đội nhà quá đen”, tuy nhiên cũng phê phán Chủ tịch FA (Hiệp hội Bóng đá Anh), ông Greg Dyke, đầu hàng quá sớm do ông phát biểu rằng “chúng ta tiêu rồi”.

Một bảng đấu khác cũng hứa hẹn rất hấp dẫn là bảng B, có nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha (TBN) và á quân Hà Lan cùng với Chile và Úc. HLV Del Bosque của TBN nhìn nhận: “Chile sẽ là mối đe dọa lớn cho cả TBN và Hà Lan”. Đội chủ nhà Brazil gặp Croatia, Mexico và Cameroon cũng không chắc dễ thở ở bảng A. Ngay HLV Scolari cũng nói: “Không thể đánh giá thấp bất cứ đội nào. Nhất là trận khai mạc với Croatia càng phải hết sức cẩn trọng. Dĩ nhiên là chủ nhà, chúng tôi phải chắc thắng từng trận và không được bỏ qua cơ hội để không chỉ vào vòng trong mà còn phải đứng đầu bảng, bởi chúng tôi không muốn gặp TBN quá sớm ở vòng 2”.

Trong khi đó, Ronaldo tỏ ra lo lắng vì chung bảng với Đức: “Gặp họ bao giờ cũng khó khăn. Trong khi Ghana và Mỹ lại đang tiến bộ từng ngày”. Thú vị là cuộc đối đầu giữa 2 HLV Loew và Klinsmann, khi ngày xưa họ là đối tác cùng nhau dẫn dắt tuyển Đức ở World Cup 2006, nay đã khác chiến tuyến. Bảng này còn có cuộc đối đầu giữa 2 anh em ruột nhà Boateng, khi người anh Kevin-Prince Boateng chọn đá cho Ghana quê nhà, còn người em Jerome Boateng thì chọn khoác áo tuyển Đức nơi anh sinh ra và lớn lên.

Cầu thủ số 1 thế giới Lionel Messi phấn khởi bởi chỉ gặp Bosnia, Nigeria và Iran. Anh nói: “Với bảng đấu dễ chịu như vậy không có nghĩa là dễ thở. Nhưng dù sao đó là một kết quả đáng hài lòng”. May nhất có lẽ là Pháp, từ chỗ cầm chắc khả năng ở bảng nặng ký thì giờ chỉ nằm ở bảng E quá nhẹ với Thụy Sĩ, Ecuador và Honduras.

HLV Didier Deschamps nói: “Chúng tôi đang tràn đầy niềm tin để cải thiện những gì không hay 4 năm trước”.

Brazil là ứng cử viên vô địch số 1 Ngay sau lễ bốc thăm, các hãng cá cược ra tỷ lệ cho chủ nhà Brazil là 3/1 (đặt 1 ăn 3). Kế tiếp lần lượt các ứng cử viên nặng ký khác là Argentina (5/1); Đức (6/1); Tây Ban Nha (7/1); Bỉ (14/1); Pháp (18/1); Colombia (22/1); Ý (25/1); Hà Lan, Anh và Uruguay (cùng 28/1); Bồ Đào Nha (33/1).

Các bảng đấu - Bảng A: Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon. - Bảng B: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile, Úc. - Bảng C: Colombia, Hy Lạp, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản. - Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Anh, Ý. - Bảng E: Thụy Sĩ, Ecuador, Pháp, Honduras. - Bảng F: Argentina, Bosnia-Hercegovina, Iran, Nigeria. - Bảng G: Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Mỹ. - Bảng H: Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc.

Giang Lao

