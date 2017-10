World Cup của nhiều nỗi bất an

Làn sóng biểu tình phản đối ngày một tăng, nhưng đấy không phải là mối lo duy nhất của ban tổ chức cũng như tất cả những người đến Sao Paulo để xem World Cup.



Cuối tuần qua, người con trai của Pele tên là Edinho đã bị tuyên án 33 năm tù về tội rửa tiền liên quan tới buôn bán ma túy. Vua bóng đá là cố vấn đặc biệt của Ban tổ chức World Cup 2014 và sự kiện người con trai 43 tuổi của ông ngồi tù liên quan tới thế giới ngầm một lần nữa nhắc nhở mọi người yêu bóng đá tới Brazil trong dịp World Cup rằng an ninh luôn là một vấn đề rất đáng lo ngại.

Không cãi ở Sao Paulo

Nỗi bất an ở đâu đó ngoài kia là có thật, như những lời khuyến cáo, nhưng tại đây, tôi vẫn nhìn thấy một World Cup ấm áp vô cùng khi có những con người tử tế như Sinderlania

Sinderlania Pereira da Silva chào đời tại Brazil nhưng sau đó chuyển sang sống ở quần đảo Canary gần bờ biển phía tây châu Phi và trở thành công dân Tây Ban Nha. World Cup là một dịp lý tưởng để người phụ nữ 40 tuổi và rất mê bóng đá này trở về thăm quê hương kết hợp xem bóng đá.

“Ôi, anh tới đây xem World Cup à? Anh có vé không?”, Sinderlania hỏi dồn dập khi biết mục đích chuyến đi của tôi. Tôi đáp mình có thẻ do FIFA cấp nên sẽ đăng ký vào xem các trận đấu miễn phí. “Ôi, sao anh may mắn thế? Anh là người may mắn nhất hành tinh. Tôi đã kiếm khắp trên mạng mà không thể mua được vé vào xem các trận đấu của Brazil và Tây Ban Nha. Anh có thể bán lại cho tôi không, một ngàn, hai ngàn, ba ngàn đô la? Bao nhiêu cũng được. Tôi chỉ cần có vé”. Tôi đáp thẻ dành cho phóng viên có in kèm hình và không thể chuyển nhượng. Sinderlania gợi ý: “Hay anh tuyển tôi làm trợ lý nhé. Anh sẽ tới nói với Ban tổ chức World Cup rằng tôi là trợ lý của anh, tôi cũng cần có thẻ”.

Cuộc gặp tình cờ vậy mà hay. Một trong những điều thú vị nhất của bóng đá, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, đó là nó dễ làm cho những người xa lạ trở nên gần gũi thân quen. Gần gũi do cùng chung mối quan tâm, chung sở thích; mà với bóng đá thì người ta ít khi câu nệ nọ kia.

Thế là Sinderlania trở thành hướng dẫn viên cho tôi một thời gian tại Sao Paulo. “Anh không nên đi đâu một mình. Tránh xa chỗ tối. Tốt nhất là có thổ địa dẫn đường”, Sinderlania dặn khi chúng tôi đi bộ dọc phố Paulista. Đây là đại lộ nổi tiếng nhất tại Sao Paulo với nhiều trung tâm mua sắm, ngân hàng. Ở nơi đây, Sao Paulo hiện ra sạch sẽ và an toàn, không có cảnh người vô gia cư nằm vạ vật khắp nơi như dưới khu vực trước Nhà thờ Lớn, quanh tượng đài đánh dấu nơi khai sinh thành phố, hai bên cầu Viatudo do Chá hoặc các khu vựa ga tàu điện ngầm. “An toàn tính mạng là điều không thể coi thường”, Sinderlania bảo thế.

Các đội tuyển tham dự World Cup cũng đã bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh. Bộ Ngoại giao Nhật Bản mới đây đưa ra cảnh báo đối với các công dân của mình khi đến Brazil xem World Cup. Theo đó, “tỷ lệ tội phạm tại Brazil là cực kỳ cao so với Nhật Bản” và “hầu hết đều liên quan đến súng ống” nên các cổ động viên “đừng bao giờ phản ứng nếu lỡ gặp cướp”. Một số nước khác cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết lời người bạn Tây Ban Nha mới quen không phải là cảnh báo chung chung. Đêm thứ bảy, với sự giúp đỡ của cảnh sát, tôi đã phải tháo chạy khỏi đám đông cuồng nộ ở ga tàu điện ngầm Anhangabaú. Sinderlania trố mắt khi nghe tôi kể lại chuyện này. “Anh đừng tới những chỗ đó. Đám đông giận dữ rất nguy hiểm”, cô nói. “Nhưng những kẻ cướp liều mạng cũng nguy hiểm không kém”. Rồi cô dặn rằng khi gặp kẻ cướp thì tốt nhất là đừng cãi, giải thích, xin xỏ hay làm bất cứ hành động gì. “Điều duy nhất có thể làm lúc đó là ngoan ngoãn vâng lời”, Sinderlania khuyên.

May mắn của riêng tôi là tại Sao Paulo, tôi đã gặp Sinderlania và nhiều người bạn tốt khác. Nhưng điều không may là Sinderlania không luôn có sẵn để hướng dẫn cho tôi trong lòng siêu đô thị này. Cô phải đi du lịch một vòng trước khi trở lại Sao Paulo vào ngày 8.6 để hít thở không khí World Cup trước trận khai mạc.

Những lo ngại an ninh

Chính phủ Brazil huy động ít nhất 157.000 người thuộc lực lượng cảnh sát và quân đội để làm công tác bảo an cho World Cup 2014. Bây giờ đi đâu tại Sao Paulo cũng bắt gặp bóng dáng cảnh sát với trang bị đầy mình; trực thăng luôn phành phạch suốt ngày. Sự xuất hiện dày đặc của lực lượng này khiến du khách có cảm giác được bảo vệ và đám tội phạm phải e dè. Mặt khác, hình ảnh ấy cũng nhắc người ta nhớ rằng an ninh luôn là nỗi ám ảnh thường trực tại “Thành phố mưa phùn” và nhiều nơi khác trên đất nước Brazil.



Mới đây, chính cảnh sát Sao Paulo cũng khuyến cáo du khách không kêu cứu khi gặp cướp, tương tự lời khuyên của Sinderlania dành cho tôi. Một cẩm nang về an ninh được cảnh sát in bằng ba thứ tiếng, Anh, Tây Ban Nha và Pháp, để phát cho khách du lịch. “Du khách đa phần từ châu Âu và Mỹ tới. Họ không quen với loại tội phạm này nên khi gặp cướp thường có phản ứng”, ông Mario Leite, người phụ trách an ninh World Cup tại Sao Paulo, nói với báo giới. Ông giải thích rằng việc kêu cứu có thể kích động kẻ cướp ra tay giết nạn nhân. “Kêu cứu có giúp lấy lại được ly sữa đã đổ đâu”, ông kết luận.



Những khuyến cáo trên, của chính cảnh sát Sao Paulo và các nước tham dự World Cup, là vô cùng cần thiết, khi mà tỷ lệ giết người tại Brazil cứ 100.000 người thì có hơn 23 người bị bọn tội phạm giết, theo thống kê của Cơ quan phụ trách các vấn đề về ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc. Tình hình tội phạm càng trở nên phức tạp hơn khi World Cup kéo theo một số lượng rất đông du khách tới Brazil, nhiều hoạt động hội hè diễn ra thâu đêm suốt sáng. Trong khi đó, cảnh sát và quân đội thì phải căng sức cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, mà chỉ riêng việc đảm bảo các cuộc biểu tình phản đối World Cup không biến thành bạo động thôi cũng đã trở nên quá sức với lực lượng chức năng rồi.

“Anh nên lắng nghe và tuân thủ các lời khuyên đó. Không bao giờ thừa đâu. Đừng bao giờ cho rằng mình khôn khéo và thông minh hơn người dân ở đây, rằng mình sẽ xoay xở được”, Sinderlania nói và một lần nữa nhắc lại cho tôi nhớ, rằng “an nguy bản thân là quan trọng nhất”. Tôi cười, thầm cảm ơn một người bạn tốt bụng. Nỗi bất an ở đâu đó ngoài kia là có thật, như những lời khuyến cáo, nhưng tại đây, tôi vẫn nhìn thấy một World Cup ấm áp vô cùng khi có những con người tử tế như Sinderlania.

