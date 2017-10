Xây lại giấc mơ Mỹ

Sau một tuần lễ chứng kiến những biến cố kịch tính có một không hai liên quan đến vụ sang nhượng CLB xảy ra từ khắp London, Dallas đến Boston, Liverpool đã kịp rũ bỏ cơn ác mộng Tom Hicks và George Gillett cũng như gánh nặng nợ nần trước khi hướng đến Goodison Park tham dự trận derby lần thứ 214 cùng Everton.

Những người cùng khổ

Chưa ai dám khẳng định John Henry và News England Sports Ventures (NESV) sẽ mang đến điều tốt đẹp cho Liverpool sau khi tiếp quản CLB thành công vào chiều thứ Sáu, song có một điều chắc chắn là mọi chuyện không thể tồi tệ hơn nữa. Đơn giản bởi dưới thời kỳ của Hicks và Gillett, Liverpool đã rơi xuống tận đáy. Trong tuần lễ kỷ niệm 70 năm ngày sinh John Lennon, cái motto “Above Us Only Sky” (Trên chúng ta chỉ là bầu trời) tại phi trường mang tên huyền thoại của Beatles, trích từ ca khúc bất hủ Imagine, chỉ như một lời mỉa mai với đội bóng thành phố cảng nước Anh. Hôm qua, tại bức tượng của Lennon đặt tại phi trường, bên cạnh dòng motto, một CĐV hóm hỉnh nào đó đã chua thêm dòng chữ chế nhạo “Below Us Only Wolves And West Ham” (Dưới chúng ta chỉ có Wolves và West Ham). Đó có thể là “tác phẩm” của một CĐV Everton, Liverpool hay M.U song cũng có thể là trò nghịch ngợm của một người hâm mộ trung lập ở Merseyside, bởi Everton cũng chỉ xếp trên Liverpool một bậc với cùng 6 điểm.

Giấc mơ Mỹ thứ hai

Các cầu thủ có thể tập trung chơi bóng mà không cần băn khoăn với những câu hỏi hay nỗi lo sợ nào nữa HLV Roy Hodgson của Liverpool

Lần đầu tiên kể từ rất lâu, 2 đội bóng mới gặp gỡ nhau trong tình trạng thê thảm như thế này. Tuy nhiên, sau khi giải quyết những vấn đề về sở hữu và nợ nần, đây là lúc Liverpool có thể tập trung trên sân bóng. Với Fernando Torres, Steven Gerrard, Joe Cole và Pepe Reina, Liverpool không bao giờ là một đội bóng đổ nát. Họ chỉ cần hoàn thiện và Henry có mặt để thực hiện điều đó. Không hoa ngôn xảo ngữ như Hicks và Gillett, cũng không có khăn choàng đỏ quấn quanh cổ, Henry chỉ đơn giản nói: “Tôi đến đây để chiến thắng”. Henry có thể nói điều đó dựa vào thành tích ở đội bóng chày Red Sox, nơi ông chỉ mất 2 năm để đưa CLB này trở lại với thời hoàng kim. Henry cũng khẳng định ông sẽ lắng nghe nhiều hơn sau khi chính thức tiếp quản CLB. Đó ít nhất cũng là điều khác biệt so với Hicks và Gillett.

Bộ ba Broughton, Purslow, Ayre cùng với… thẩm phán Christopher Floyd, những người hùng mới ở Anfield, đã hoàn thành sứ mệnh trong trận chiến ở pháp đình. Giờ đến lượt HLV Roy Hodgson trổ tài ở Goodison Park mà không còn lý do để biện hộ cho thất bại nữa. Hodgson phấn khởi phát biểu với Reuters: “Các cầu thủ có thể tập trung chơi bóng mà không cần băn khoăn với những câu hỏi hay nỗi lo sợ nào nữa. Thật ngây thơ khi nói vấn đề tiếp quản không ảnh hưởng đến đội bóng”. HLV người Anh khẳng định trận đấu với Everton đến rất đúng lúc để họ tái khởi động mùa bóng. “Có một trận đấu trọng đại và chất lượng cao trước đối thủ kình địch là cách tốt nhất để hồi sinh nếu chúng tôi có thể làm điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này”, Hodgson thổ lộ. Dù mất Dirk Kuyt vì chấn thương, Hodgson có thể vui mừng bởi Torres sẽ quay trở lại cùng với Paul Konchesky. Với việc Konchesky ra sân, Jamie Carragher có thể quay trở lại đá cặp trung vệ cùng với Martin Skrtel và mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của Liverpool. Trong khi đó, Everton bị tác động nặng nề bởi chấn thương của Phil Jagielka do trước đó HLV David Moyes đã mất Rodwell, Pienaar, Anichebe và Fellaini. Với sự phấn chấn về mặt tinh thần và ít tổn thất hơn về lực lượng, Liverpool nhiều khả năng có được một khởi đầu đẹp đẽ cho giấc mơ Mỹ thứ hai, đặc biệt tại bến thiên đường Goodison Park, nơi họ thắng 8 trong 11 lần làm khách gần đây, và trước một đối thủ mà “The Reds” chưa từng thất bại ở 7 lần đụng độ mới nhất.

