Xe bọc thép sẽ hộ tống Real Madrid đến sân Nou Camp gặp Barcelona

Theo báo giới Tây Ban Nha, chính quyền Catalan đã phân bổ 12 chiếc xe bọc thép để bảo vệ đội bóng kình địch trong thời gian ở Barcelona trước mỗi lo ngại an ninh từ một số nhóm chính trị để thực hiện cuộc biểu tình.

Nguồn tin tiết lộ rằng, ngoài xe bọc thép, các biện pháp đảm bảo an ninh khác cũng được thực hiện nhằm chặn đứng cơ hội xâm chiếm sân vận động, tấn công xe buýt chở CLB Real Madrid hoặc ngăn đội bóng Hoàng gia đến sân Nou Camp của người biểu tình.

Lực lượng an ninh sẽ được bố trí khắp nơi nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình "tấn công" trận đấu AFP

Trận “Siêu kinh điển” đầu tiên ở La Liga năm nay vốn đã nóng lên trong gần 2 tháng qua trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời kêu gọi công khai về việc sẽ tổ chức biểu tình quy mô lớn đòi độc lập cho Catalan trong thời điểm diễn ra trận đấu tại Nou Camp. Trước làn sóng biểu tình tăng cao, BTC La Liga đã buộc phải hoãn trận “Siêu kinh điển” vốn đã ấn định thi đấu vào ngày 26.10.

Cuộc đối đầu nổi tiếng này càng được đẩy lên cao trào do Barcelona và Real Madrid đang chia sẻ ngôi đầu bảng khi cùng có 35 điểm sau 16 trận đấu. Đáng nói hơn, kết quả của trận “Siêu kinh điển” được đánh giá có thể sẽ là yếu tố quyết định cho tương lai của Zidane và HLV Ernesto Valverde.

Trước đó, chính quyền địa phương cho biết sẽ huy động khoảng 3.000 cảnh sát, nhân viên an ninh và đặc biệt là đặc vụ để bảo vệ an ninh trận đấu, trong đó tập trung đảm bảo an toàn cho CLB Real Madrid và sân Nou Camp. Theo đó, khoảng 1.000 sĩ quan từ lực lượng cảnh sát khu vực của Catalonia (Mossos d'Esquadra) sẽ được triển khai cùng với 2.000 đặc vụ từ các lực lượng cảnh sát khác và các tổ chức an ninh tư nhân.

Tương lai của HLV Valverde (trái) và Zidane sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận "Siêu kinh điển" AFP

Các đặc vụ sẽ bảo vệ khu vực lân cận sân Nou Camp bắt đầu vào sáng thứ Tư (18.12, theo giờ địa phương) để đảm bảo rằng các đội bóng, trọng tài và người hâm mộ có thể vào sân mà không gặp vấn đề gì. Trong đó, đặc vụ cũng sẽ túc trực ở các khu vực xung quanh để đảm bảo người biểu tình không thể đến gần sân Nou Camp.