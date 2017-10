Xôn xao vụ 2 quan chức FIFA bị sa thải vì dám điều tra chủ tịch Infantino

Theo AFP, hai quan chức bị mất việc là công tố viên người Thụy Sỹ Cornel Borbely và cựu thẩm phán Hans-Joachim Eckert của Đức. Trước khi bị cho thôi việc, Borbely là người phụ trách điều tra và Eckert là thành viên thuộc Ủy ban đạo đức của FIFA và bị sa thải trong một cuộc họp ở Bahrain hồi tháng 5.

Hai vị trí trên được thay thế bởi Maria Claudia Rojas (người Colombia) và Vassilios Skouris của Hy Lạp. Lý do "đuổi việc" được cho là do cả hai quan chức trên mở cuộc điều tra về vai trò của Chủ tịch FIFA Infantino trong việc gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Chủ tịch LĐBĐ châu Phi (CAF) giúp ông Ahmad Ahmad (Chủ tịch LĐBĐ Madagascar) đắc cử hồi tháng 3. Một nguồn tin thân cận với FIFA tiết lộ cuộc điều tra bắt nguồn từ những bằng chứng do các đại diện liên đoàn thuộc CAF cung cấp. Một số nhân chứng đã được triệu tập đến trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sỹ) nhưng một trong số đó không đến do ông Borbely bị cách chức.

Tờ Guardian của Anh cho hay ông Infantino đang bị điều tra liên quan đến lời hứa với Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura sẽ tăng khoản tiền phát triển bóng đá cho các liên đoàn thuộc CAF nếu người đứng đầu bóng đá ở các quốc gia châu Phi bỏ phiếu cho ông Ahmad.

“Một thỏa thuận bí mật giữa chủ tịch Gianni Infantino và tổng thư ký Fatma Samoura nhằm làm tất cả giúp Ahmad Ahmad được đắc cử”, một nguồn tin khác thân cận với FIFA cho biết. Nguồn tin này tiết lộ thêm rằng Infantino muốn loại bỏ sự ảnh hưởng của cựu Chủ tịch CAF Issa Hayatou, người đã không ủng hộ Infantino trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA diễn ra vào tháng 2.2016. Cựu quan chức Hayatou (70 tuổi, người Cameroon) đã giữ chức chủ tịch CAF trong suốt 29 năm nhưng không thể duy trì nhiệm kỳ tiếp theo do liên quan đến bê bối nhận hối lộ từ công ty tiếp thị thể thao ISL của Thụy Sỹ.

Nguồn tin trên tiết lộ nỗ lực tạo ảnh hưởng giúp Ahmad đắc cử đã được người đứng đầu FIFA chuẩn bị trước thềm cuộc bầu cử trong chuyến thăm đến Zimbabwe. Trước thông tin trên, phía FIFA vẫn chưa có phản ứng nào trong khi ông Borbely cho biết quyết định sa thải ông và Eckert là “thất bại trong cuộc chiến trong tham nhũng” mà tân chủ tịch Infantino hô hào sau khi đắc cử vì vẫn còn “vài trăm trường hợp” tham nhũng đang chờ xử lý.

Tây Nguyên