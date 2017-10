Trong lúc các ông lớn khác như Hà Lan, Đức, Anh, Pháp đều có trận thắng mở màn, thì á quân Euro là tuyển Ý gây thất vọng khi để Bulgaria cầm chân 2-2 rạng sáng qua.

Sau trận đấu, HLV Cesare Prandelli nhìn nhận tuyển Ý chơi dưới phong độ so với VCK Euro. Ông cho rằng: “Bất cứ đội nào dù mạnh đến đâu cũng có lúc gặp khó khăn. Đội Ý cũng không ngoại lệ. Vài cầu thủ của chúng tôi đã mất tập trung và chơi dưới sức”. Dù vắng các trụ cột như Cassano hay Balotelli nhưng ông Prandelli không than vãn bởi tiền đạo người gốc Argentina, Pablo Osvaldo đã thay thế khá tốt vai trò ghi bàn. Osvaldo (đang khoác áo CLB AS Roma) khai hỏa ngay với cú đúp bàn thắng giúp Ý từ chỗ bị dẫn trước 0-1, do Manolev ghi phút 30 cho đội chủ nhà Bulgaria, vượt lên dẫn lại 2-1 chỉ 10 phút sau đó (phút 37 và 40), sau đó để Milanov gỡ hòa 2-2 cho Bulgaria.



Osvaldo (giữa) ghi cú đúp cho Ý, nhưng rốt cuộc vẫn bị Bulgaria chia điểm - Ảnh: Reuters

Kết quả các trận giao hữu: Brazil thắng Nam Phi 1-0 do Hulk ghi. ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha thắng đậm Ả Rập Saudi 5-0. David Villa đánh dấu sự trở lại với 1 bàn thắng ghi từ chấm 11 m, các bàn còn lại do Pedro (cú đúp), Cazorla và Xavi ghi. Còn trung phong Torres cũng có lần khoác áo ĐTQG thứ 100.

Lý do chính khiến Ý đánh mất chiến thắng là do chiến thuật 3 hậu vệ với Bonucci tranh chấp kém hay Maggio và Barzagli chưa tìm lại phong độ đã lộ nhiều khoảng trống và dĩ nhiên, thủ môn Buffon dù tài giỏi đến đâu cũng khó bịt kín hết được. Ở hàng tiền vệ, Pirlo và De Rossi bắt đầu có dấu hiệu chững lại vì không thể đua tranh thể lực suốt trận với các đối thủ to khỏe hơn. Thậm chí, De Rossi ở 10 phút cuối trận phải rời sân sớm vì bị đau mắt cá chân, khiến Ý chỉ còn chơi 10 người do đã hết quyền thay người.

Trước đội Ý có nhiều bất ổn như vậy, chính HLV Luboslav Penev của Bulgaria sau trận đấu cũng hết sức tiếc nuối: “Nếu các tiền đạo của tôi dứt điểm may mắn hơn, hoặc trọng tài Atkinson (người Anh) công tâm hơn trong 3-4 tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của các hậu vệ Ý thì Bulgaria đã có 3 điểm trọn vẹn”.

Trong khi đó, cũng trên sân khách tuyển Anh thắng đậm đội yếu Moldova tới 5-0, các bàn thắng do Lampard (2 bàn), Defoe, Milner và Leighton Baines ghi. Trận này, các cầu thủ trẻ của Tam sư như Cleverley, Chamberlain hay Walcott, Welbeck trong hiệp 2 đều chơi rất tốt. Tương tự là đội Pháp vượt khó khăn khi thắng Phần Lan 1-0. Còn lại, Đức thắng quá dễ dàng trước Đảo Faroe 3-0 (Gotze ghi 1 bàn và Ozil ghi cú đúp). Hà Lan nhờ phong độ chói sáng của Van Persie (ghi 1 bàn) cũng thắng cách biệt Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Bồ Đào Nha thắng ngược Luxembourg 2-1 nhờ Ronaldo và Postiga ghi.

Vòng loại khu vực châu Âu - Bảng A: Croatia - Macedonia: 1-0; Xứ Wales - Bỉ: 0-2. - Bảng B: Malta - Armenia: 0-1; Bulgaria - Ý: 2-2. - Bảng C: Kazakhstan - Ireland: 1-2; Đức - Đảo Faroe: 3-0. - Bảng D: Estonia - Romania: 0-2; Andorra - Hungary: 0-5; Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ: 2-0. - Bảng E: Albania - Đảo Síp: 3-1; Slovenia - Thụy Sĩ: 0-2; Iceland - Na Uy: 2-0. - Bảng F: Nga - Bắc Ireland: 2-0; Azerbaijan - Israel: 1-1; Luxembourg - Bồ Đào Nha: 1-2. - Bảng G: Liechtenstein - Bosnia-Herzegovina:1-8; Lithuania - Slovakia: 1-1; Latvia - Hy Lạp: 1-2. - Bảng H: Montenegro - Ba Lan: 2-2; Moldova - Anh: 0-5. - Bảng I: Georgia - Belarus: 1-0; Phần Lan - Pháp: 0-1.

Giang Lao

