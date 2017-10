Zambia gặp Bờ Biển Ngà ở chung kết CAN 2012

(TNO) Rạng sáng nay 9.2 (giờ VN), bất ngờ đã xảy ra ở vòng bán kết Cúp quốc gia châu Phi 2012 (CAN 2012) sau khi Zambia đã vượt qua "Những viên ngọc đen châu Phi" Ghana để giành quyền vào chơi trận chung kết với Bờ Biền Ngà.

Zambia ăn mừng chiến thắng trước Ghana - Ảnh: Reuters

Trong 4 đội bóng có mặt tại bán kết CAN 2012 gồm Ghana, Bờ Biển Ngà, Mali, Zambia là cái tên lạ lẫm nhất. Cũng dễ hiểu, bởi Zambia không sở hữu những ngôi sao đang thi đấu xuất sắc tại châu Âu như 3 đối thủ còn lại.

Không được đánh giá cao song Zambia có được cái may mắn mà đối thủ của họ ở bán kết không có. Ngay từ phút thứ 8, Zambia may mắn thoát nạn sau khi thủ thành Kennedy Mweene đã xuất thần cản phá được quả sút 11m của Asamoah Gyan. Càng may mắn hơn cho Zambia khi vào lúc họ đang dẫn 1-0 (Emmanuel Mayuka, phút 78), phía Ghana lại phải chơi thiếu người Derek Boateng phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

"Thật kỳ diệu. Chúng tôi đã tạo ra một bất ngờ tại tứ kết và bây giờ là điều kỳ diệu ở bán kết. Zambia thật may mắn!", HLV Herve Renard chia sẻ với Reuters.



Người dân Zambia đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia - Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, Zambia mới góp mặt ở một trận chung kết CAN. Trước đây, Zambia đã từng 2 lần vào chung kết ở các năm 1974 và 1994.

Năm 1993, một vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của 25 cầu thủ và toàn bộ thành viên trong ban huấn luyện tuyển Zambia. Sự kiện trên cũng diễn ra tại thủ đô Libreville của Gabon, nơi sắp tới sẽ diễn ra trận chung kết giữa Zambia với Bờ Biển Ngà.

Tại vòng bảng, Zambia xuất sắc cán đích ở vị trí đầu bảng A, bảng đấu có sự góp mặt của Senegal và đội chủ nhà Guinea Xích Đạo. Tại tứ kết, Zambia tiếp tục gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Sudan. Với 3 bàn thắng và đang cùng Drogba (2 cầu thủ còn thi đấu) dẫn đầu danh sách ghi bàn, Kantogo được xem là một trong những ngôi sao sáng nhất tại CAN 2012.

Tuy nhiên, hình ảnh nổi bật nhất mà Zambia mang tới CAN 2012 chính là lối chơi gắn kết dựa trên sức mạnh của tập thể và một nền tảng thể lực sung mãn.

"Chúng tôi xin gửi đến người hâm mộ lời xin lỗi sau những gì đã làm ở trận bán kết vừa qua. Chúng tôi thật không may mắn khi thua trận. Chúng tôi hứa sẽ trở lại với sự mạnh mẽ vào năm sau", đội trưởng tuyển Ghana John Mensah phát biểu với AFP.



Gervinho (10) là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Bờ Biển Ngà vào chung kết - Ảnh: Reuters

Bờ Biển Ngà cũng giành quyền vào chung kết với chiến thắng 1-0. Tiền vệ đang khoác áo CLB Arsenal Gervinho chính là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp "Những chú voi" vượt qua Mali để gặp Zambia trong trận chung kết.

Đêm 12.2 (giờ VN), Ghana sẽ gặp Mali để cạnh tranh vị trí hạng ba. Sau đó, đêm 13.2, Zambia sẽ đối mặt với Bờ Biển Ngà để tìm chiếc cúp vô địch đầu tiên.

Bảo Nghi