Zidane: 'Real Madrid sẽ không buông xuôi ở La Liga'

HLV Zinedine Zidane nói rằng Real Madrid sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc đua vô địch ở La Liga, bất chấp việc họ vừa bị Barcelona gia tăng cách biệt lên thành 9 điểm sau vòng 25.

Barcelona đang thẳng tiến đến chức vô địch La Liga mùa này - Ảnh: AFP Barcelona đang thẳng tiến đến chức vô địch La Liga mùa này - Ảnh: AFP

Trong loạt trận vòng 25 La Liga diễn ra hồi cuối tuần qua, Barcelona đã một lần nữa gia tăng cách biệt so với các đội đứng sau. Theo đó, sau chiến thắng 2-1 trên sân Las Palmas, đội bóng xứ Catalan đã có 63 điểm, hơn 8 điểm so với Atletico Madrid, đội bị Villarreal cầm hòa 0-0 và 9 điểm so với Real Madrid khi đội bóng Hoàng gia cũng chỉ có 1 điểm sau trận hòa 1-1 trên sân Malaga.

Ở trận đấu diễn ra đêm qua, Real Madrid đã gây thất vọng khi có một màn trình diễn nhạt nhòa. Cristiano Ronaldo mở tỷ số cho "Kền kền trắng" nhưng ngay sau đó anh cũng đá hỏng một quả phạt đền trong hiệp 1. Trong khi đó, sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, Malaga cuối cùng cũng san bằng cách biệt nhờ công của trung vệ Raul Albentosa ở phút 66. Ronaldo (trái) đã không thể giúp Real Madrid có 3 điểm trước Malaga - Ảnh: AFP Ronaldo (trái) đã không thể giúp Real Madrid có 3 điểm trước Malaga - Ảnh: AFP

Cách biệt này khiến cho con đường đến chức vô địch La Liga trở nên rộng mở với Barcelona khi mùa giải chỉ còn 13 vòng nữa là kết thúc. Có thể nói, việc thu ngắn khoảng cách về điểm số như trên là một nhiệm vụ bất khả thi đối với hai đội bóng thành Madrid.

Với Real Madrid, họ vẫn còn 2 trận đấu rất khó khăn với Atletico và Barcelona trong phần còn lại của mùa giải. Dù vậy, HLV Zidane, người được ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia bổ nhiệm thay cho Rafael Benitez hồi tháng 12.2015 tuyên bố ông và các học trò sẽ không buông xuôi ở La Liga.

Zidane tuyên bố Real Madrid sẽ tiếp tục chiến đấu ở La Liga - Ảnh: Reuters Zidane tuyên bố Real Madrid sẽ tiếp tục chiến đấu ở La Liga - Ảnh: Reuters

"Dù rằng tình thế hiện nay là rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc ở La Liga. Vẫn còn rất nhiều điểm số mà Real Madrid có thể giành được. Bên cạnh đó, Barcelona cũng có thể đánh rơi điểm bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không nghĩ đến các đội bóng khác mà sẽ chỉ tập trung vào mục tiêu của chúng tôi.

Tôi sẽ phải rút ra những bài học cho bản thân cũng như cho đội bóng để chúng tôi cùng tiến lên. Bên cạnh La Liga thì Real Madrid vẫn còn mục tiêu khác ở Champions League. Chính vì vậy, động lực chiến thắng của chúng tôi vẫn là rất lớn", Goal.com dẫn lời HLV Zidane.

Vào cuối tuần này, Real Madrid sẽ tiếp Atletico Madrid trong trận derby thành Madrid. Đó sẽ tiếp tục là một thử thách nữa đối với thầy trò Zidane trong mùa giải này.

Tân Lam