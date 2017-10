Zidane tạo hiệu ứng tích cực ở Real Madrid

Sự có mặt của tân HLV Zinedine Zidane ở Real Madrid nhanh chóng tạo ra những nét tích cực cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Cuối tuần qua, Zidane đánh dấu trận đầu tiên ngồi trên cương vị thuyền trưởng Real Madrid. Không phụ lòng khán giả, dàn sao với những Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo... chơi một trận tưng bừng và giúp đội nhà hủy diệt đối thủ với tỷ số đậm 5-0. Dù một chiến thắng chưa thể nói lên điều gì, nhưng tín hiệu tích cực sớm được nhìn thấy sau 90 phút trên sân Bernabeu khi đôi chân các học trò của HLV Zidane trở nên thanh thoát hơn.



Theo nhà báo kỳ cựu Alfredo Relano của báo AS, trước đây dàn sao Real Madrid hễ ra sân là lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lý do vì họ phải tiếp thu quá nhiều thông tin từ Rafael Benitez, một con người rất nghiện chiến thuật. Điều này khiến họ không còn là chính mình. Đến khi Benitez bị sa thải, sự tự do mới lại tìm đến nơi các cầu thủ. Khi đôi chân không còn đeo chì, "Los Blancos" thi đấu bằng một tinh thần thoải mái và phát huy tối đa sức mạnh.

Cũng theo Alfredo Relano, hiệu ứng từ HLV Zidane lan tỏa đến các cầu thủ theo hướng tích cực một phần vì ông được các học trò yêu mến. Trong khi đó, một số cầu thủ lại không dành tình cảm đó cho người tiền nhiệm Benitez. Khi hai bên không có được tác động tương trợ lẫn nhau, việc Real Madrid thi đấu phập phù là điều dễ hiểu.

Mới đây, thủ thành Keylor Navas tiết lộ, Zidane không hề yêu cầu các cầu thủ thực hiện những nhiệm vụ nào lớn lao trong trận đấu vừa qua cả. Dù đó là trận ra mắt của mình nhưng huyền thoại người Pháp chỉ nói đơn giản: "Các cậu hãy ra sân và chơi bóng bằng một sự thoải mái, làm hết sức có thể và tận hưởng điều đó".



Theo AFP, những cổ động viên của Real Madrid cũng rất hào hứng khi thấy Zidane dẫn dắt đội. Cụ thể, họ thi nhau mua chiếc áo số 5 của cựu danh thủ này trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Điều này cho thấy tình cảm của người hâm mộ dành cho Zidane rất thắm thiết. "Ông ấy (Zidane) là người của khán giả. Họ thật sự rất thích Zidane, một huyền thoại bóng đá thế giới", cựu tiền đạo của Real Madrid, Emilio Butragueno nói.

Khánh Uyên