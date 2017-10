Zidane và tháng 4 bản lề ở Real Madrid

Từ chỗ chỉ là cái tên phòng hờ sau sự ra đi của Rafa Benitez, Zidane đã vực dậy Real bằng chức vô địch Champions League. Mùa này, ông cùng Los Blancos đang trên đỉnh La Liga với những lợi thế lớn trước đại kình địch Barcelona. Một nhà tài phiệt thích sắm ngôi sao như Florentino Perez cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi Zidane nhờ thành tích ấn tượng được duy trì.

Nếu tất cả điều viên mãn, Real sẽ có chức vô địch La Liga đầu tiên kể từ mùa 2011-2012 và tạo nên lịch sử khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Đến lúc đó, Perez sẽ không còn băn khoăn và trao quyền lực tối thượng ở Santiago Bernabeu cho Zidane. Nhưng trước hết ông và các học trò phải an toàn qua tháng 4 bản lề trước mắt.

Hai trận đấu đầu tiên của Real trong tháng khá nhẹ nhàng, chỉ phải gặp Alaves và Leganes. Trong khi người hàng xóm Atletico Madrid phải có chuyến đi khó khăn trước Malaga trước khi trở về sân nhà đón tiếp Real Sociedad, đối thủ trực tiếp trong việc giành vé dự Champions League.

Trước trận El Clasico với Barca, Real chỉ gặp đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm xuống hạng Sporting Gijon. Điều khó khăn duy nhất chính là 2 trận đấu với Bayern Munich ở Champions League xen kẽ ở giai đoạn này. Cũng trong thời điểm đó, Barca phải gặp Sevilla, Malaga và Real Sociedad, cũng có ít thời gian để nghỉ ngơi trước thềm Siêu kinh điển.

Một điều trùng hợp đầy may mắn, tất cả những trận đấu còn lại với các đối thủ trong top 4 của Real đều diễn ra tại Bernabeu. Điểm tựa sân nhà sẽ giúp đoàn quân của Zidane chơi hứng khởi hơn rất nhiều.

Hồi đầu mùa giải, Zidane cũng thừa nhận: “Vâng, phải nói là tôi rất may mắn, không chỉ là trong bóng đá. May mắn đã song hành cùng tôi trong cả cuộc đời.” Có lẽ một lần nữa thần may mắn đã mỉm cười một lần nữa với Zidane trong giai đoạn cuối mùa La Liga.

Ở Champions League, lá thăm của Real đã không may mắn như mùa trước khi họ đụng Bayern ở tứ kết. "Hùm xám" là đội bóng giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Thành tích của họ rất đáng nể từ mùa 2011-2012 đến nay: vô địch, á quân và 3 lần liên tiếp vào bán kết giải đấu.

Bayern được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti, người đã giúp Real giành được "cú Decima" lịch sử năm 2014. Zidane chính là trợ lý của ông trong trận chung kết năm đó và cuộc đối đầu này sẽ vô cùng thú vị.

Khi chấm dứt hợp đồng với Ancelotti, chủ tịch Perez nói rằng ông không thể đi sâu vào chi tiết của vụ việc. Với tính cách của mình, Ancelotti cũng không hề đá động đến nguồn cơn khiến ông phải ra đi dù rất được lòng học trò. Lần trở về này là cơ hội để ông cho Perez câu trả lời đanh thép, cũng là thách thức rất lớn với Zidane trên chặng đường sắp tới.

9 trận đấu trong tháng 4 là rất dày đặc với Real, nhưng nếu an toàn hạ cánh qua vùng giông bão này, vinh quang sẽ mỉm cười với họ. Nếu không may gục ngã ở cả La Liga và Champions League, không những Zidane mà vị trí của Perez cũng bị lung lay sau ngày 30 tháng 4.

