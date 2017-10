Lần đần tiên Giải bóng đá nông dân toàn quốc do Báo Nông thôn ngày nay tổ chức có quy mô lớn với hơn 30 đội tham dự ở các bảng, chọn 8 đội tham dự vòng chung kết là An Giang, Tây Ninh, Long An, Quảng Ngãi (bảng A), Ninh Thuận, Cà Mau, Tiền Giang, Thái Nguyên (bảng B).

Mô tả Lần đần tiên Giải bóng đá nông dân toàn quốc do Báo Nông thôn ngày nay tổ chức có quy mô lớn với hơn 30 đội tham dự ở các bảng, chọn 8 đội tham dự vòng chung kết là An Giang, Tây Ninh, Long An, Quảng Ngãi (bảng A), Ninh Thuận, Cà Mau, Tiền Giang, Thái Nguyên (bảng B). Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Long An từ 16 đến 26.9, trong đó trận khai mạc được VTV3 trực tiếp diễn ra giữa chủ nhà Long An và An Giang. Đội vô địch sẽ nhận 100 triệu đồng. T.K