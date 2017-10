13 tỉ đồng cho chức vô địch của SLNA

Một khoản tiền thưởng dự kiến đến 13 tỉ đồng sẽ được trao cho đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An nếu thắng trận chung kết V-League với Hà Nội T&T vào cuối tuần này.

Mặc dù ngày mai, BTC trận đấu chung kết trên sân Vinh mới bán vé, nhưng suốt tuần qua cả Nghệ An sôi sùng sục vì sắp đến thời điểm lịch sử mà SLNA đã chờ đợi đúng một thập niên. Ông Hồ Văn Chiêm - trưởng đoàn nói: “Tôi có cảm giác thời tiết nắng nóng ở Nghệ An cũng không thể nóng bằng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Sân Vinh với 2 vạn chỗ ngồi chắc chắn sẽ không còn một chỗ trống. Chúng tôi sẽ chỉ bán hơn 1 vạn vé, số còn lại sẽ miễn phí cho học sinh, sinh viên và những đối tượng cần ưu tiên. Tiền lãi từ vé ở trận đấu quan trọng này không quá cần thiết nữa rồi. Chúng tôi muốn phục vụ khán giả nhà và tất nhiên sẽ cống hiến một trận đấu hết mình. Chỉ cần hòa, SLNA sẽ vô địch nhưng phải thắng thì đăng quang mới sướng. Đã 10 năm rồi, SLNA không ở trên đỉnh vinh quang, không lý gì để đánh mất cơ hội quá tuyệt vời này”.

Kịch bản nhận cúp đã được “thiết lập” một cách công phu nhưng ông Chiêm xin không được tiết lộ bởi: “Báo chí đánh giá SLNA có đến 90% khả năng lên ngôi nhưng chúng tôi chỉ dám nhận định là 50%. Thiên đường đã ở trước mắt, song nếu chủ quan sẽ phải trả giá rất đắt”. Đề phòng với mọi sự cố có thể xảy ra, SLNA đã nhờ đến cả công an theo sát đội và các cầu thủ bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Mọi buổi tập đều “cửa đóng then cài” và không cho người lạ xâm nhập.

Cũng thận trọng không kém, lãnh đạo Hà Nội T&T đưa quân ra Ninh Bình tập từ vài ngày nay và 2 ngày trước trận mới di chuyển vào Vinh (có lực lượng an ninh đi cùng). Một chi tiết bên lề là ngoài sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự, đấu pháp, cả SLNA lẫn Hà Nội T&T đều đi lễ chùa để cầu may. Cả hai đều treo tiền thưởng cực lớn. SLNA có thể được nhận số tiền gần 13 tỉ đồng, trong đó có 3 tỉ đồng của VFF theo điều lệ giải, 4 - 5 tỉ đồng từ Ngân hàng Bắc Á, 4 - 5 tỉ đồng từ các doanh nghiệp tại Vinh do UBND tỉnh kêu gọi. Hà Nội T&T cũng tròn trèm 10 tỉ đồng vì năm ngoái khi đoạt chức vô địch, bầu Hiển đã thưởng 5 tỉ đồng.

HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T tỏ ra khá tự tin: “Cuộc đua vô địch V-League năm nay hứa hẹn kịch tính tận phút chót. Nếu năm ngoái, chúng tôi sớm vô địch khi mùa giải chưa kết thúc thì mùa này, Hà Nội T&T đã có giai đoạn bị khủng hoảng nên để các đối thủ khác vượt lên. Nhưng nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, đội đã bám đuổi quyết liệt để có mặt ở trận đấu phân định ngôi vô địch”. Hiện tại, SLNA được 48 điểm, Hà Nội T&T được 45 điểm. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng buộc phải thắng mới đăng quang.

Công Vinh sẽ vào TP.HCM? Hôm qua, trên một báo mạng, ca sĩ Thủy Tiên - người yêu của Công Vinh đã tiết lộ sau mùa bóng này, Công Vinh có thể sẽ chuyển vào thi đấu cho một đội bóng TP.HCM. Công Vinh cũng cho hay, anh sẽ cùng các cầu thủ gốc Nghệ An khác như thủ môn Dương Hồng Sơn gạt bỏ tình riêng để dồn hết sức cho trận đấu cuối của mùa giải, và quyết tâm ghi bàn vào lưới SLNA để mang Cúp vô địch về cho Hà Nội T&T.

