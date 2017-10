130 đội dự Festival bóng đá quốc tế tại Cần Thơ

Vòng 1, 128 đội VN sẽ thi đấu để chọn ra 4 đội mạnh nhất vào vòng 2 cùng với 2 đội nổi tiếng là The Street Legends (Những huyền thoại đường phố) của Hà Lan và FC Boom Boom của Úc.

The Street Legends là đội bóng quy tụ những cầu thủ futsal chuyên nghiệp của Hà Lan, do cựu tuyển thủ Hà Lan Edgar Davids thành lập năm 2005, chủ yếu đi biểu diễn và thi đấu tại các nước châu Âu, Mỹ La-tinh, một số nước châu Phi và giờ đây đến châu Á. Sau khi giành hạng ba tại Festival bóng đá Tiger ở Thái Lan vào tháng 6 và vô địch cũng giải này tại Quảng Châu (Trung Quốc) hồi tháng 7, đội The Street Legends tỏ ra rất háo hức được tranh tài ở VN. Trong thành phần của các “huyền thoại đường phố” sẽ thi đấu ở Cần Thơ, có 2 tuyển thủ từng chơi cho tuyển futsal Hà Lan là Wasi Malik (27 tuổi) và Jermaine Vanenburg (34 tuổi), một cầu thủ từng được đào tạo tại lò Ajax Amsterdam là Pascal Martin Doest (33 tuổi) và một cầu thủ đang chơi chuyên nghiệp ở Bỉ là Duric Ascension (29 tuổi). The Street Legends từng 2 lần thắng CLB Thái Sơn Bắc của VN 8-4 và 3-2 (trận chung kết ở Quảng Châu).

