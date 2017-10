19 giờ hôm nay, chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010: 9.000 cảnh sát có mặt trên sân

Indonesia lên đến đỉnh điểm.

Nỗi lo lớn nhất của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cũng như BTC nước chủ nhà trong trận chung kết lượt về chính là an ninh cho trận đấu, cũng như sự an toàn cho các cổ động viên (CĐV) đội khách Malaysia. Chính vì vậy hôm qua, cảnh sát thành phố Jakarta (Indonesia) đã cho biết sẽ tăng cường gấp 3 lần lực lượng nhân viên an ninh so với các trận bán kết để giữ gìn trật tự.

Theo đó, có 3 khu vực chính mà cảnh sát chú trọng bảo vệ an toàn là bên trong sân bao gồm cả khu vực khán đài VIP với khả năng có sự hiện diện của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cùng gia đình đến theo dõi trận đấu. Bên ngoài sân thiết lập một vành đai trống trải để CĐV vào sân một cách trật tự, tránh chen lấn xô đẩy dẫn tới sự cố đáng tiếc, kiểm soát không cho mang bất cứ vật lạ cũng như đèn chiếu tia laser vào sân. Ngoài ra, các khu vực đường sá gần sân vận động cũng được cảnh sát phong tỏa. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát thành phố Jakarta, ông Sutarman cho biết: “Ngay từ 9 giờ sáng nay (29.12), chúng tôi bắt đầu triển khai mọi công tác bảo vệ. Trong đó có cả việc lường trước tình huống CĐV Indonesia sẽ gây bạo động vì thất vọng bởi đội nhà bại trận”.

Được biết, sân Gelora Bung Karno có sức chứa hơn 88.000 khán giả và chắc chắn sẽ chật kín người xem, trong đó sẽ có khoảng 15.000 CĐV của đội khách Malaysia. LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng khuyến cáo CĐV nhà là phải đi từng tốp đông và vào đúng khán đài dành riêng cho mình để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra như bị CĐV Indonesia hành hung vì tức giận sau khi đội nhà thất thủ 0-3 ở trận lượt đi, cũng như sẽ trả thù cho sự cố chiếu đèn laser vào thủ môn Markus Harison và một số cầu thủ Indonesia khác khiến trận đấu bị tạm hoãn vài phút ở trận lượt đi tại sân Bukit Jalil.

Trong khi đó, cơn sốt vé trận lượt về càng lúc càng nóng bỏng hơn bao giờ hết. Rất đông CĐV Indonesia chen lấn suốt từ hôm thứ hai để hy vọng mua được 1 tấm vé, nhưng lượng vé bán có hạn và vì vậy nhiều người khác không thể mua được vé đã nóng giận gây bạo loạn. Một số khác lẻn vào sân đã có hành vi phá hoại mặt cỏ sân Gelora Bung Karno.

Cảnh sát Indonesia đã phải tăng cường lực lượng canh phòng, và theo kiểm tra mới nhất của đại diện AFF thì BTC sân đã kịp sửa chữa lại một vài nơi hư hỏng, mặt sân vẫn đảm bảo điều kiện thi đấu nhưng 2 đội sẽ không được tập luyện một ngày trước trận đấu như thường lệ. Trước đó, AFF dọa sẽ chuyển trận chung kết lượt về đến sân trung lập nếu sân bãi không đủ điều kiện thi đấu, cũng như công tác an ninh không đảm bảo. Chính vì vậy, để làm dịu tình hình, cảnh sát Indonesia đã kêu gọi những CĐV không có vé đừng đến sân, và nên đến xem trực tiếp trận đấu trên truyền hình tại các địa điểm công cộng…

Trên các diễn đàn mạng xã hội như Facebook, Twitter…, CĐV Indonesia và Malaysia liên tục khích bác nhau xung quanh sự cố “ai là mới kẻ gian lận sử dụng đèn laser” để giành chiến thắng. Phía Malaysia phản bác “tỷ số 3-0 nói lên tất cả, chẳng có gì là gian lận”. Còn phía Indonesia thì hăm dọa: “Sẽ trả thù bằng tia laser ở trận lượt về”. Chưa bao giờ một bầu không khí nóng bỏng bao trùm trước một trận đấu chung kết của giải bóng đá khu vực đến như vậy, thu hút sự chú ý của những hãng tin lớn như AP, Reuters, Eurosports… đưa tin về các sự kiện trên.

Giang Lao