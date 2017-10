2 đội TP.HCM đặt chân xuống hạng

Ít ai ngờ trước đội Hòa Phát được đánh giá thấp hơn, nhưng thầy trò Đặng Trần Chỉnh bị dẫn trước đến 4-0 và chỉ đến 2 phút chót Huỳnh Kesley và Chí Công mới gỡ lại 2-4 cho BD. Trận thua này khiến BD vẫn 32 điểm chưa thể bứt lên. Trong khi đó Cao su Đồng Tháp đã bất ngờ vươn lên hạng nhì tổng sắp với 32 điểm (hơn BD đối đầu) sau khi thắng Navibank Sài Gòn 2-1, đẩy đội bóng của HLV Mai Đức Chung tiến gần đến giải hạng nhất.

Vòng đấu này cũng ghi nhận nỗ lực của 2 đại gia Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) cùng thắng để thoát khỏi suất play-off. HAGL bị Thanh Hóa dẫn trước nhưng đã lật ngược tình thế thắng 3-1. Còn ĐTLA hạ Xi măng Hải Phòng 2-1 do Thanh Giang và Antonio ghi trước khi Leandro gỡ lại cho đội khách. Tuy nhiên ĐTLA cũng trả giá với thẻ đỏ của Thanh Giang. Bất ngờ khác là Khatoco Khánh Hòa thắng SLNA 4-2 ngay tại Vinh. Còn Nam Định dù dẫn trước nhưng phải chia điểm bằng trận hòa 1-1 với Vissai Ninh Bình.

Xếp hạng sau 18 vòng: 1/ Hà Nội T&T: 34 điểm, 2/ Đồng Tháp: 32 điểm, 3/ Bình Dương: 32 điểm 4/ SHB Đà Nẵng: 31 điểm, 5/ XM Hải Phòng: 29 điểm, 6/ Hòa Phát: 27 điểm, 7/ Khatoco Khánh Hòa: 27 điểm, 8/ Vissai Ninh Bình: 25 điểm, 9/ HAGL: 25 điểm, 10/ ĐTLA: 24 điểm, 11/ SLNA: 23 điểm, 12/ Thanh Hóa: 22 điểm, 13/ Nam Định: 12 điểm, 14/ Navibank Sài Gòn: 11 điểm.

Còn tại giải hạng nhất, đội đầu bảng Hà Nội ACB cũng đã thua Xuân Thành Quảng Nam 1-3 nhưng may cho họ là 2 đối thủ cạnh tranh cũng thua là Bình Định (thua Than Quảng Ninh 0-1) và An Giang (thua TDC Bình Dương 0-2). Với kết quả này, cục diện thăng hạng trở nên gay go khi 3 đội cùng 30 điểm là Hà Nội ACB, Than Quảng Ninh, Bình Định, bám sát là An Giang 28 điểm. Trong khi đó ở tốp cuối, Hải Nhân Tiền Giang thắng Tây Ninh 3-1, Viettel hòa Đồng Nai Berajya 1-1 và Cần Thơ thắng TP.HCM 4-2. Như vậy TP.HCM vẫn chót bảng với 13 điểm bị Đồng Nai bỏ 2 điểm nên nguy cơ xuống hạng rất cao.

L.P - Q.H - M.Ngọc -

N.Đức - V.Hiệp - V.M