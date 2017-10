2 đội tuyển VN vẫn còn nỗi lo

Không gọi cầu thủ nhập tịch

Ông Chung nói: “Danh sách triệu tập lần này có 25 cầu thủ và đều do tôi quyết định, VFF không có bất kỳ sự can thiệp nào. Tôi không gọi Như Thành dù trung vệ này hầu như chưa vắng mặt trên tuyển kể từ vài năm trở lại đây. Nhưng hiện tại, Thành đang bất ổn về chuyên môn. Huy Hoàng cũng không thể có mặt dù anh đang chơi không tồi ở CLB SLNA, song ở AFF Cup vào cuối năm ngoái, Hoàng đã gặp vấn đề về thể lực và Malaysia thắng được VN cũng nhờ biết “khoét” vào tử huyệt ở đúng vị trí của Hoàng”.



HLV Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng trả lời báo chí về danh sách 2 đội tuyển - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Chung khẳng định: “Tuy có tới 4 cầu thủ của Navibank Sài Gòn do tôi đang dẫn dắt nhưng không phải vì sự thiên vị hay ưu tiên đội nhà mà tôi thấy họ đạt phong độ tốt và phù hợp với sơ đồ chiến thuật 4 - 2 - 3 - 1 mà tôi đang dự tính áp dụng cho tuyển. Ví dụ như Long Giang, anh ta tuy có bất lợi về thể hình nhưng “đóng” được cả hai vai hậu vệ biên và trung vệ, có khả năng tranh chấp, càn quét, chơi bóng bổng hiệu quả, xử lý tốt ở những tình huống đối mặt. Hoặc như Anh Tuấn khá cao to, mạnh mẽ, có thể đảm đương được vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trụ”.

“Trong số 4 cầu thủ của Hà Nội T&T, Võ Duy Nam có thể gây thắc mắc. Nhưng Nam quán xuyến vị trí tiền vệ trụ rất tốt, chuyền bóng, tổ chức tấn công không tồi và rất máu lửa. Còn Công Vinh vẫn rất cần thiết cho đội tuyển. Anh sẽ được đặt lệch sang bên trái để làm bóng cho trung phong duy nhất là Việt Thắng”. Ông Chung cũng tiết lộ, cách đây vài ngày đã ngỏ lời mời lại Minh Phương: “Tuyển VN hiện vẫn rất cần một tiền vệ giỏi như Phương, nhưng Phương vẫn chưa trả lời”.

Ông Chung cũng cho hay, chủ trương của hai đội tuyển lần này là không gọi cầu thủ nhập tịch và sẽ là danh sách mở để chọn thêm vài vị trí khác. Trước mắt đội sẽ có hai trận giao hữu với một CLB hạng nhất và V-League trước khi gặp Macao ở trận đầu tiên vòng loại World Cup 2014.

Thay máu tuyển Olympic

Trả lời Báo Thanh Niên, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Tuyển Olympic lần này gần như được thay máu hoàn toàn và sự cải tổ này sẽ tạo ra bước ngoặt lớn, thổi cho bóng đá VN một luồng sinh khí mới. Chúng tôi đã cố gắng không bỏ sót tài năng và triệu tập những cầu thủ trẻ tốt nhất với phương châm chuẩn bị lực lượng cho tương lai, trong đó có hơn 10 cầu thủ (sinh năm 1990, 1991) đủ tuổi chơi ở hai kỳ SEA Games liên tiếp như thủ môn Anh Đức, Bửu Ngọc, Tiến Duy, Văn Hoàn, Thanh Hào, Văn Quyết, Văn Thắng, Hoàng Thiên, Hải Huy, Minh Tuấn”.

Tuy nhiên, ông Hùng vẫn bất an: “Cũng chính vì thay máu mà tuyển Olympic còn rất non về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đội bị hẫng ở vị trí hậu vệ do số cầu thủ cũ đã quá tuổi. Trung phong vừa thiếu và còn yếu. Do đó, tôi vẫn tiếp tục chọn lọc thêm cầu thủ chứ chưa dừng ở con số 25. Ngoài ra, tôi sẽ phải điều chỉnh bằng cách thay đổi một vài vị trí như đẩy Văn Quyết hay Trọng Hoàng từ tiền vệ lên chơi tiền đạo. Lối đá của Olympic có thể sẽ được dựa vào “hình dáng” mà HLV Calisto sẽ để lại. Tôi cho rằng, chúng ta đang có trong tay khối “tài sản” lớn là các cầu thủ trẻ, điều quan trọng là làm cách nào để khối tài sản đó mang lại giá trị cao nhất có thể. Trách nhiệm đó thuộc về VFF, về BHL, trong đó có HLV ngoại và các cộng sự nội như chúng tôi”.

Lan Phương