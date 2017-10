2 giải U.21 Báo Thanh Niên diễn ra trong tháng 10

Theo đó vòng loại Giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 14 - 2010 sẽ không diễn ra trong tháng 6 nữa vì thời điểm này VFF cũng bận tổ chức nhiều giải đấu khác, hơn nữa các đội V-League và hạng nhất cần có sự nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của mùa giải, nên các cầu thủ U.21 trong các đội bóng này không thể tiếp tục vắt sức. Ngoài ra người hâm mộ cũng phải theo dõi VCK World Cup trong giai đoạn này. VFF và Báo Thanh Niên thống nhất lùi vòng loại giải U.21, sẽ tổ chức từ 5 - 20.9. Vòng chung kết U.21 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 17.10 tại Gia Lai. Giải U.21 quốc tế cũng sẽ lùi lại từ 23 - 31.10.2010.

Cũng trong hôm qua, VFF cho biết đã nhận được văn bản xin làm bảng trưởng của Nam Định, Nghệ An, TP.HCM, hiện còn thiếu Long An và Bình Định. Riêng bảng F, VFF đang cân nhắc chọn bảng trưởng giữa An Giang và Cà Mau.

T.K