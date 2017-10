2 suất đầu tiên dự vòng chung kết

Dù còn lượt trận cuối vòng loại bảng vào chiều nay, nhưng do đã đủ điểm bình quân xét dự vòng chung kết nên Viettel ở bảng A và Vĩnh Long ở bảng D đã giành 2 suất đầu tiên đến Hải Phòng.



Viettel vui mừng khi đoạt suất dự vòng chung kết - Ảnh: Ngô Nguyễn

Hiện tại, Viettel (10 điểm) ở bảng A và Vĩnh Long (8 điểm) ở bảng D chắc chắn lọt vào vòng chung kết (VCK) giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 Cúp Bia Sài Gòn dù có đứng nhì bảng. Bởi 2 đội này đã có điểm bình quân đều bằng 2 (Viettel đá 5 trận và Vĩnh Long 4 trận), trong khi các đội nhì bảng B và C bất kể kết quả lượt cuối ra sao chỉ có thể đạt tối đa 7 điểm, nghĩa là điểm bình quân đều dưới 2 (cụ thể là 1,75). Do quy định điều lệ chọn 2 đội nhì có điểm bình quân cao nhất nên Viettel và Vĩnh Long đã đủ điểm dự VCK. Tuy nhiên, Viettel phải hoàn tất nốt trận cuối cùng mới chính thức đoạt vé.

Đây là những chiến tích rất bất ngờ nhưng xứng đáng ở vòng bảng, nhất là khi 2 đội này lần đầu tiên đến với VCK U.21. Tiền thân của Viettel là Thể Công thì đã có quá khứ huy hoàng khi 3 lần vô địch U.21 vào các năm 1997, 1998 và 1999. Nhưng từ đó đến nay, Thể Công và sau này là Viettel luôn là trung tâm đào tạo trẻ tốt nhưng lại mất dần tên trên bản đồ bóng đá đỉnh cao. Lần này, lứa cầu thủ U.21 do HLV Đặng Phương Nam dẫn dắt đã thi đấu rất ấn tượng khi vượt qua nhiều tên tuổi lớn ở bảng A, đặc biệt hơn một nửa đội hình Viettel chỉ mới ở lứa U.17 và U.19.

Còn với Vĩnh Long, dưới bàn tay của HLV giàu kinh nghiệm Lương Trung Dân cũng đã có những “thay da đổi thịt” đáng kể. Từ chỗ là đội bóng bị coi là lót đường, Vĩnh Long đã hóa rồng. Kết quả này không thể ngẫu nhiên mà là quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục của lớp cầu thủ gắn kết nhau nhiều năm liền.

Chính do Viettel và Vĩnh Long sớm giành vé nên cục diện các trận cuối cùng trong từng bảng đều là các cặp đấu giải quyết trực tiếp với nhau sẽ trở nên rất khó đoán. Tại bảng A, trận đội Trẻ Hà Nội gặp Hà Nội T&T (cùng 7 điểm) chắc chắn rất căng thẳng, bởi đội nào thắng sẽ chắc suất dự VCK. Nếu 2 đội hòa, nhiều khả năng sẽ cùng bị loại vì khi đó 8 điểm chia 5 trận, cả 2 đội sẽ có điểm bình quân 1,6 thấp hơn so với các bảng còn lại. Ở bảng B, trận Đà Nẵng - Đắk Lắk cũng là trận chung kết bảng. Đắk Lắk (7 điểm) chỉ cần hòa là đạt yêu cầu, trong khi Đà Nẵng buộc phải thắng. Tại bảng C, Đồng Nai chỉ cần hòa là vào VCK, ngược lại các học trò của HLV Nguyễn Hồng Phẩm - đội TP.HCM buộc phải thắng. Còn tại bảng D, trận Đồng Tháp - Long An cũng mang tính quyết định. Nếu thắng, Đồng Tháp chắc chắn dự VCK, còn Long An (4 điểm) nếu thắng phải chờ so chỉ số phụ với các bảng còn lại. Nếu 2 đội hòa thì cả 2 cùng bị loại.

Do cục diện các bảng đã rõ ràng nên hôm qua BTC quyết định lượt cuối các đội tranh chấp sẽ đá cùng 15 giờ 30. Chiều nay, niềm vui sẽ đến với 4 đội nào còn lại?

Lịch thi đấu ngày 18.9 Bảng A (tranh tại Trung tâm bóng đá trẻ Hà Nội): Sân 1: Viettel - Nam Định (13 giờ 30), Hà Nội T&T - Trẻ Hà Nội (15 giờ 30). Sân 2: Huế - Quảng Ninh (15 giờ). Bảng B (tranh tại sân Chi Lăng): Đà Nẵng - Đắk Lắk (15 giờ 30), Bình Định - Khánh Hòa (17 giờ 30). Bảng C (tranh tại sân Thống Nhất): TDC Bình Dương - Tây Ninh (13 giờ 30), TP.HCM - Đồng Nai (15 giờ 30). Bảng D (tranh tại sân Rạch Giá): Đồng Tháp - Long An (15 giờ 30), Cần Thơ - Kiên Giang (17 giờ 30).

Đăng Khoa

