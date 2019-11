20 giờ hôm nay, tuyển Việt Nam gặp UAE: Thắng để nuôi giấc mơ World Cup

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU “Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi phải đối đầu ở bảng G” Đã từng đưa Hà Lan vào trận chung kết World Cup 2010 (thua Tây Ban Nha và giành ngôi á quân), trong cuộc họp báo trước trận vào hôm qua, ông Van Marwijk có cách mô tả về những gì ông áp dụng cho UAE rất không giống ai: “Tôi có thể kể cho các bạn nghe và ai cũng nghĩ nó rất dễ dàng để thực hiện nhưng kỳ thật nó chẳng dễ dàng chút nào. Chúng tôi đã có kế hoạch của riêng mình sau khi nghiên cứu kỹ lối đá của Việt Nam. Tôi không rõ ở trận thắng UAE với tỷ số 2-0 ở vòng bảng Asian Cup 2007, Việt Nam chơi như thế nào nhưng gần đây đội Việt Nam đã chơi rất hay, tấn công rất đa dạng. Chúng tôi đã phân tích kỹ mọi khía cạnh của đối thủ, trừ việc phân tích về ông Park. Tôi thú thật là không biết gì về ông ấy cả. Nhưng tôi biết rất rõ về Đoàn Văn Hậu, cầu thủ đã sang Hà Lan thi đấu cho đội Heerenveen. Chúng tôi sẽ cống hiến lối chơi đặc trưng riêng của chúng tôi. Đây chắc hẳn sẽ là trận đấu hết sức thú vị”. HLV người Hà Lan tiết lộ lý do tại sao phải sang Thái Lan tập luyện ít ngày rồi mới hành quân sang Việt Nam: “Tôi muốn cầu thủ của mình tập trung tối đa cho trận đấu. Thời tiết tại Hà Nội rất khác Thái Lan và thậm chí còn giống UAE hơn với độ ẩm rất cao. Nhưng khí hậu hay mọi khó khăn khác chẳng có nghĩa lý gì với chúng tôi cả. UAE đúng là thiếu vắng một số trụ cột quan trọng, bao gồm cả tiền đạo Ali Mabkhout. Nhưng chẳng có vấn đề gì to tát vì chúng tôi vẫn còn đủ nhân sự để bù đắp vào những thiếu thốn đó. Đúng là UAE đã thua Thái Lan nhưng tôi không ngại việc đối đầu với một đội bóng Đông Nam Á khác. UAE không sợ ai cả mà tôn trọng tất cả đối thủ tại bảng G, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi phải đối đầu ở bảng này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình và sẽ không để Việt Nam bắt bài”. Hậu vệ mới được HLV Van Marwijk bổ sung trước trận gặp Việt Nam Yousir Jaber cũng quả quyết: “UAE đã chuẩn bị từ A đến Z cho cuộc chiến với Việt Nam. Tôi xin chúc Việt Nam gặp may mắn nhưng UAE mới là đội chiến thắng”. “Phải tiếp cận trận đấu một cách trí tuệ nhất” “Ông Van Marwijk đánh giá Việt Nam mạnh nhất bảng G. Hai thầy trò cảm thấy thế nào với lời khen tặng này?”, Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho ông Park và thủ môn Văn Lâm. Thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam nói: “UAE có thể hình rất tốt, chơi bóng bổng rất hay và cá nhân tôi cũng đã được ban huấn luyện nhắc nhở, dặn dò cẩn thận rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng chơi một trận sống mái. Còn đội nào mạnh nhất bảng G, sau trận mới biết được”. Tôi tin tưởng rằng, tất cả cầu thủ của mình sẽ ra trận và biến cuộc đọ sức với UAE thành trận đấu của những người đàn ông quả cảm và không e sợ bất kỳ trở ngại nào. Dĩ nhiên muốn nuôi giấc mơ World Cup thì tất cả các trận đều phải chơi thật tốt và giành chiến thắng HLV Park Hang-seo Còn ông Park nhã nhặn trả lời: “Tôi xin cảm ơn lời khen của ông Marwijk, một HLV rất nổi tiếng đã từng giúp Hà Lan lọt vào trận chung kết World Cup 2010. Ông ấy còn là HLV của nhiều đội mạnh khác như Úc và một số CLB. Tôi cho rằng thất bại trước Thái Lan cách đây chưa lâu sẽ khiến ông ấy phải đưa nhiều phép tính mới để chiến đấu với Việt Nam. UAE sẽ tập trung cao độ để chơi tất tay trước chúng ta. Có thể không tất tay suốt 90 phút nhưng ở một số thời điểm, có thể là cuối hiệp 1 chẳng hạn, UAE sẽ dồn tổng lực để ghi được bàn thắng. HLV UAE cũng tuyên bố sẽ chơi phòng ngự phản công và có thể đúng vì ông ấy thường theo chiến thuật đó từ xưa đến nay. Các đội bóng mà ông ấy dẫn dắt thường bố trí dày đặc hàng tiền vệ và rất biết đánh vào điểm yếu của đối phương. Nhưng tôi không quan tâm đến ông ấy nói gì vì mọi thứ đều không thể biết được. Quan trọng là Việt Nam phải có sự chuẩn bị riêng để ứng phó với bất kỳ đấu pháp nào mà ông Marwijk đưa ra. Vậy thôi. Trước trận đấu quan trọng như thế này, gia đình tôi biết tôi chịu nhiều sức ép mà tính tôi lại nhạy cảm nên không hỏi han gì cả. Tôi cũng không muốn tạo áp lực quá nặng nề lên học trò của mình mà chỉ mong họ hãy làm, làm, làm tất cả những gì tốt nhất để hướng tới chiến thắng. Dù trận nào, đối thủ là ai, sân nhà hay sân khách, cũng đều đặt ra mục tiêu là không bại trận. Hợp đồng mới của tôi chỉ có hiệu lực vào tháng 1 năm sau nên việc tái ký không tác động gì lớn đến sự chuẩn bị của tôi cho trận đấu”. Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam(3-4-3): Đặng Văn Lâm (thủ môn); Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (trung vệ); Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Văn Hậu (tiền vệ); Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải (tiền đạo). Thầy Park phân tích tiếp: “UAE không có chân sút chủ lực Ali Mabkhout và hai cầu thủ quan trọng khác gồm tiền vệ Ahmed Barman, Khalil Ibrahim, nhưng không phải vì thế mà họ giảm thiểu sức mạnh. Tôi muốn cầu thủ Việt Nam không được phép chủ quan. Hiện nay UAE được 6 điểm với 2 trận thắng và 1 thua, vì vậy trận gặp Việt Nam mang tính quyết định với họ. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu một cách trí tuệ nhất và tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, sẽ không coi thất bại của UAE trước Thái Lan là điều gì quá lớn lao vì bóng đá là môn thể thao có nhiều biến số. Việt Nam sẽ cố gắng tập trung tối đa và chúng tôi đang thực sự có được một trạng thái tâm lý vô cùng tốt. Thể lực cầu thủ cũng khá ổn, chấn thương ở tay của Hùng Dũng có lẽ không ảnh hưởng gì lớn khi thi đấu. Công Phượng, Văn Hậu cũng rất thoải mái, tình trạng sức khỏe rất ổn dù có chút vấn đề về phong độ và cảm giác chơi bóng. Nhưng tôi tin tưởng rằng, tất cả cầu thủ của mình sẽ ra trận và biến cuộc đọ sức với UAE thành trận đấu của những người đàn ông quả cảm và không e sợ bất kỳ trở ngại nào. Dĩ nhiên muốn nuôi giấc mơ World Cup thì tất cả các trận đều phải chơi thật tốt và giành chiến thắng". Tỷ lệ cược 14.11, 19 giờ 45: Malaysia - Thái Lan: Thái Lan chấp nửa, thắng 8 20 giờ: Việt Nam- UAE: Đồng banh, chủ nhà thắng 9. G.L(Nguồn: Asianbookie) (T.K) Chương trình được phát trực tiếp trên trang web BáoThanh Niên(www.thanhnien.vn), trên Facebook, fanpage BáoThanh Niênvà kênh YouTube thể thao 360. Dự đoán Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Thái đã thắng UAE, VN tại sao không? Tôi không cho rằng thất bại trước Thái Lan ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 lại là một “tai nạn” nghề nghiệp của UAE. Thất bại này chứng tỏ họ không quá “kinh khủng” như những gì chúng ta hình dung về đội bóng Tây Á này. Thái Lan đã thắng UAE, tại sao Việt Namlại không thể khi chúng ta đang có được một lực lượng giỏi nhất, thiện chiến nhất, chưa kể lợi thế sân nhà. Chúng ta sẽ thắng cách biệt 1 bàn, với tỷ số 1-0 hoặc 2-1. Cựu danh thủ Trần Công Minh: VN sẽ bị cầm hòa 1-1 Nhiều người dự đoán Việt Namsẽ chơi phòng ngự phản công nhưng tôi lại có dự đoán hơi khác. Chúng ta có cơ sở để chơi tấn công ngay từ đầu nhưng vẫn giữ được thế trận chặt chẽ. Tôi mong Công Phượng sẽ được ra sân ở đội hình xuất phát vì cậu ấy rất có duyên ghi bàn vào lưới các đội Tây Á. Nếu được đá chính, Phượng sẽ lập công. Dù rất mong Việt Namthắng nhưng lý trí mách bảo trận này sẽ hòa 1-1. Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh: Tôi mong có hậu vệ ghi bàn như tôi Tôi là người đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới UAE tại Asian Cup 2007 khi Việt Namđược chơi trên sân nhà Mỹ Đình còn Công Vinh ấn định tỷ số 2-0. 12 năm gặp lại đối thủ này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp không ít thử thách mà chắc chắn hàng thủ sẽ có một trận đấu hết sức vất vả. Tôi luôn ấn tượng với những gì mà Quế Ngọc Hải cùng Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh đã thể hiện ở những trận đấu vừa qua. Họ sẽ đứng vững và giúp Văn Lâm giữ sạch được mành lưới. Dù tôi dự đoán hòa 0-0 nhưng tôi mong có hậu vệ sẽ ghi bàn như tôi từng ghi. Trung Ninh(ghi)