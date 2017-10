21 đội bóng tham dự vòng loại U.19 quốc gia 2016

Danh sách các đội tham dự vòng loại U.19 quốc gia 2016 Bảng A: Viettel, Công An Nhân Dân, Hà Nội T&T, Nam Định, FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Thừa Thiên Huế.



Bảng B: Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Thái Bình.



Bảng C: PVF, Becamex Bình Dương, Tây Ninh, TP.HCM, Long An, An Giang, Đồng Tháp.