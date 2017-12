22 đội tham dự giải vô địch U.19 quốc gia

21 đội chia làm 4 bảng (3 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội) như sau: Bảng A do Trung tâm thể thao Viettel đăng cai có 5 đội gồm Viettel, Hà Nội, PVF, Nam Định và Công an nhân dân. Bảng B do Công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An đăng cai có 5 đội gồm Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Bảng C do Công ty cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đăng cai có 5 đội gồm HAGL, Đắk Lắk, Bình Định, Sanna Khánh Hòa, TP.HCM. Bảng D do Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương và Sở VH-TT-DL Long An đăng cai có 6 đội gồm Becamex Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ (lượt đi đá tại Bình Dương, lượt về đá tại Long An).

tin liên quan 'Gia Lai có đầy đủ điều kiện lý tưởng tổ chức giải U.19 quốc tế' Đó là khẳng định của Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ và cả HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo vào sáng nay khi cùng đi tham quan cơ ngơi tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng, sân vận động Pleiku, khách sạn HAGL...

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt trong bảng, chọn ra 4 đội đứng đầu 4 bảng và 3 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất trong 4 bảng lọt vào vòng chung kết. Thời gian đấu vòng loại lượt đi từ ngày 8 - 23.1.2018 và lượt về từ 26.1 - 10.2.2018.

Vòng chung kết với 8 đội sẽ tranh tại sân Tự Do (Thừa Thiên-Huế) từ ngày 6 -15.3.2018 do LĐBĐ VN, Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên-Huế, Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Sau đó đội tuyển chọn U.19 VN sẽ được thành lập để tham gia thi đấu giải U.19 quốc tế tại Pleiku (Gia Lai) từ ngày 21 - 31.3.2018.

Đăng Khoa