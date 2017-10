25 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2011

Hiện đã có 25 đội đăng ký tham gia gồm: Hà Nội ACB, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Công an nhân dân, V&V United, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, Khatoco Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Becamex Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sài Gòn Xuân Thành, CLB TP.HCM, Đồng Tâm Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau. VFF cho biết vẫn đang chờ các CLB V-League, hạng nhất khác tiếp tục đăng ký đến hạn chót là ngày 18.2. Nếu CLB V-League và hạng nhất nào không tham gia sẽ bị phạt theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

BTC cũng đã nhận được đăng ký làm bảng trưởng vòng loại của Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, V&V, Gia Lai, TP.HCM và Đồng Tháp. Vòng loại sẽ có 6 bảng thi đấu trong tháng 6 để chọn 6 đội đầu bảng cùng ĐKVĐ Đồng Nai và địa phương đăng cai VCK vào thi đấu VCK.

Q.T