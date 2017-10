25 đội tranh tài vòng loại giải U.21

Hôm qua, Phòng Thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 19 năm 2015 sẽ có 25 đội chia làm 5 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 5 đội nhất và 2 đội nhì cao điểm nhất vào VCK cùng với chủ nhà TP.HCM.

Các đội U.21 đã sẵn sàng cho cuộc đấu gay cấn sau khi V-League kết thúc - Ảnh: Khả Hòa Các đội U.21 đã sẵn sàng cho cuộc đấu gay cấn sau khi V-League kết thúc - Ảnh: Khả Hòa

Cụ thể, Bảng A gồm: Nam Định (bảng trưởng), Hà Nội T&T, Quảng Ninh, Viettel, Xi măng The Vissai Ninh Bình. Bảng B gồm: Sông Lam Nghệ An (bảng trưởng), SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế. Bảng C gồm: Hoàng Anh Gia Lai (bảng trưởng), Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Bảng D gồm: Sanatech Khánh Hòa (bảng trưởng), Becamex Bình Dương, Đồng Nai, PVF, Kiên Giang. Bảng E gồm: Đồng Tâm Long An (bảng trưởng), An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2015 sẽ thi đấu từ ngày 4 - 14.10 gồm 5 lượt đấu cụ thể vào các ngày 4, 6, 9, 11 và 14.10. Sở dĩ các bảng phải tổ chức đá cùng lúc nhằm tạo sự công bằng cho các đội trong cuộc cạnh tranh ngôi thứ và khách quan trong việc chọn đội xếp thứ nhì có hệ số phụ tốt nhất vào VCK. Các bảng sẽ họp bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại vào 9 giờ ngày 3.10. Vòng chung kết giải U.21 sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất và sân Q.8 (2 trận cùng giờ lượt cuối) từ 22.10 đến 1.11. Họp báo và bốc thăm chia bảng VCK vào 15 giờ 30 ngày 20.10.2015.

T.K