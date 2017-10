 26 tuyển thủ U.23 tập trung

Tổng cục TDTT và VFF đã có quyết định tập trung 26 tuyển thủ U.23 gồm 3 thủ môn: Nguyên Mạnh (SLNA), Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh); 9 hậu vệ: Quang Hùng (Ninh Bình), Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Mạnh Hùng, Đình Hoàng (SLNA), Thanh Hào, Thanh Hiền (Đồng Tháp), Tiến Thành (Hải Phòng), Xuân Hùng (Hà Nội), Hữu Phúc (Hà Nội T&T); 9 tiền vệ: Huy Hùng (Hà Nội), Hoàng Thịnh, Phi Sơn (SLNA), Hải Huy, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Mạnh Dũng, Danh Ngọc (NB), Văn Thắng (Thanh Hóa), Giang Trần Quách Tân (Đà Nẵng - ĐN); 5 tiền đạo: Văn Quyết (Hà Nội T&T), Hà Minh Tuấn (ĐN), Văn Đại (Hà Nội), Hoàng Thiên (HAGL) và Mạc Hồng Quân (Việt kiều Czech).