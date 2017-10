28 đội dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2013

Phòng Thi đấu VFF vừa cho biết đến thời điểm này đã có tất cả 28 đội đăng ký dự giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2017.

Ở phía bắc hiện đã có 7 đội gồm Than Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nội, Hà Nội T&T, Viettel, Hải Phòng, SLNA. Miền Trung có 8 đội gồm SHB Đà Nẵng, Huế, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận. Phía nam rất đông với 13 đội gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, TDC Bình Dương, TP.HCM, Long An, Cần Thơ, Hùng Vương An Giang, Cao su Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, XM Xuân thành Sài Gòn. BTC cũng nhận được đề nghị xin đăng cai vòng loại của Nam Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM, Kiên Giang, Huế, Gia Lai và sẽ chờ danh sách đăng ký cuối cùng gút lại vào ngày 25.5 tới để chia bảng. Vòng loại sẽ thi đấu từ 30.8 đến 15.9 chọn 6 đội vào VCK cùng với SLNA (ĐKVĐ) và Hải Phòng (đội chủ nhà). VCK sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray từ ngày 25.9 đến 5.10.

T.K

