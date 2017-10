29 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2011

Phía Bắc (10 đội): Hà Nội ACB, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Công an Nhân dân, V&V United, Hòa Phát Hà Nội. Miền Trung và Đông Nam Bộ (9 đội): Đà Nẵng, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Khatoco Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Nai, Becamex Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu vực TP.HCM và Tây Nam Bộ (10 đội): Sài Gòn Xuân Thành, CLB TP.HCM, Navibank Sài Gòn, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đồng Tâm Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Long Bank Kiên Giang.



Giải U.21 tập trung đầy đủ những đội mạnh nhất - Ảnh: Khả Hòa

Bảng trưởng vòng loại dự kiến: Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, V&V United, Gia Lai, TP.HCM hoặc Đồng Tháp.

Q.T