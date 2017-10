3 điểm cho U.21 Việt Nam

Thời gian gần đây, các đội tuyển trẻ của VN như U.16, U.19 đều tạo được tiếng vang ở đấu trường quốc tế. Bởi thế người hâm mộ VN đòi hỏi U.21 tuyển chọn VN cũng phải chơi “ra trò” trong trận ra mắt này.

So với các đối thủ cùng trang lứa, U.21 VN có phần bất lợi vì chỉ tập trung vỏn vẹn 4 ngày, trong khi các đối thủ khác đều có thời gian tập trung từ hai tuần trở lên. Ngoài ra, hầu hết các cầu thủ U.21 tuyển chọn VN vừa trải qua giải đấu khốc liệt nên ít nhiều bị bào mòn thể lực. Luyện tập với hai đội hình 4-4-2 và 4-5-1, nhưng trước đối thủ Myanmar được đánh giá thấp hơn, BHL đội tuyển U.21 VN đã nhất trí chọn phương án tấn công 4-4-2 cho trận này. Theo HLV Đinh Văn Dũng, U.21 VN chủ động tấn công ngay từ đầu trận để sớm tạo nên cách biệt trước đối thủ.

Về đội hình chính của U.21 VN cho trận đấu này, HLV Đinh Văn Dũng vẫn giữ kín. Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi trong các buổi tập, có thể thấy rằng Nguyễn Tuấn Anh - cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 quốc gia sẽ chắc suất đá cặp với Trọng Phi ở hàng công. Cặp trung vệ sẽ là Trọng Phú và Gia Từ. Hai tiền về trung tâm nhiều khả năng là hai cầu thủ đá ở tuyến giữa của Đồng Nai là Đức Nhân – Hữu Phát. Các vị trí còn lại, BHL đang cân nhắc bởi sự chênh lệch không nhiều giữa vị trí chính thức và dự bị.

HLV trưởng Đinh Văn Dũng nói: “Mục tiêu của U.21 VN trong trận đầu tiên là phải chiến thắng và đảm bảo thể lực, tránh chấn thương để chuẩn bị tranh tài với Thái Lan nhằm đoạt ngôi đầu bảng”.

Trong khi đó, Myanmar cũng đem đến giải đội quân trẻ với nhiều cầu thủ có chất lượng. Các cầu thủ Myanmar đã có buổi tập làm quen sân Thống Nhất vào sáng qua với sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Than Htike. So với các lần đến VN trước đây, U.21 Myanmar lần này có thể hình tương đối thấp hơn, nhưng họ đang trẻ hóa lực lượng để chuẩn bị cho SEA Games 2011 với các gương mặt nổi bật như đội trưởng Kyi Lin, tiền đạo Than Zin Oo, thủ môn Aung Wai Phyo…

Chắc chắn Myanmar sẽ chủ động bắt người chặt trên khắp mặt sân để hạn chế sức mạnh của U.21 VN.

Quang Huy