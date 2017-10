3 điểm trong tầm tay chủ nhà

HLV Ali đội Victory: “Đội bóng của chúng tôi có phần gặp khó khăn vì phải di chuyển với chặng đường dài, nhưng rất may các cầu thủ chơi trong đội hình chính đã có mặt tại Bình Dương từ ngày 14.3 , số còn lại đến đây sáng 15.3. Chúng tôi biết đội chủ nhà Bình Dương là đội bóng rất mạnh, nên phải rất cố gắng để có thể đạt được một kết quả tốt nhất”. HLV Mai Đức Chung đội B.Bình Dương: “Trước trận gặp Victory, lực lượng cầu thủ B.Bình Dương ổn định, không có vấn đề về chấn thương. Tuy nhiên vẫn có những cầu thủ bị quá tải như Vũ Phong. Hiện nay chúng tôi không may mắn khi hiệu suất ghi bàn không cao, tấn công nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều không may mắn ấy không thể kéo dài mãi, vì vậy toàn đội quyết tâm giành một trận thắng trên sân nhà trước đối thủ Victory để gửi đến người hâm mộ, đồng thời là bước tạo đà cho Bình Dương cho các trận đấu quan trọng tiếp theo”. B.D * AFC bổ nhiệm 4 trọng tài Việt Nam làm nhiệm vụ tại ACL và AFC Cup 2010: LĐBĐ châu Á (AFC) đã bổ nhiệm 4 trọng tài của Việt Nam tham gia làm nhiệm vụ tại AFC Champions League 2010 (ACL 2010) và AFC Cup 2010, trong đó có 2 trọng tài chính và 2 trợ lý trọng tài. Đó là hai trọng tài chính Võ Minh Trí và Phùng Đình Dũng. Còn hai trợ lý trọng tài gồm Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Ngọc Hà. Tổ trọng tài Việt Nam gồm trọng tài Võ Minh Trí và 2 trợ lý Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Hà sẽ điều hành 2 trận đấu tại AFC Cup 2010 sắp tới là trận đấu giữa CLB Churchill Brothers (Indonesia) gặp CLB Al Hilal (Yemen) ngày 6.4 và trận đấu giữa CLB AL Karamah (Syria) gặp CLB Shabab Al Ordon ngày 28.4. Bên cạnh việc cầm còi chính tại AFC Cup 2010, trọng tài Võ Minh Trí và Phùng Đình Dũng còn giữ cương vị trọng tài thứ tư trong 3 trận đấu tại AFC Champions League 2010 gồm: trận Melbourne Victory - Kawasaki Frontale vào ngày 31.3 (TT Phùng Đình Dũng), trận Kashima Antlers - Persipura Jayapura, ngày 24.3 (TT Võ Minh Trí)...