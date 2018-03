3 'lá chắn thép' của tuyển Việt Nam

Sau trận hòa Jordan 1-1 trên sân khách đêm 27.3, HLV Park Hang-seo nói: “Tôi không quá bất ngờ về màn thể hiện của Văn Lâm và Tuấn Mạnh bởi tôi đã biết rõ tài năng của họ. Sự xuất sắc của Lâm và Mạnh giúp chúng tôi yên tâm ở các giải đấu lớn sắp tới”.

Vị thuyền trưởng tuyển VN dành những lời có cánh cho các học trò của mình là hoàn toàn xác đáng, bởi cả Lâm và Mạnh đã góp công lớn giúp VN có trận hòa trên sân của đối thủ rất mạnh. Trước khi Anh Đức ghi bàn mở tỷ số, Văn Lâm đã hóa giải các cú dứt điểm cận thành của các chân sút Jordan. Khi Lâm bị chấn thương lưng ở phút 40, nhiều người hâm mộ đã rất lo lắng, thế nhưng nỗi lo được giải tỏa khi Tuấn Mạnh vào sân và chơi cực hay. Ở hiệp 2, Jordan đẩy cao cường độ tấn công với những cú bắn phá khung thành liên tục, nhưng Mạnh phản xạ tốt để cứu thua. Có thể nói rằng nếu Văn Lâm và Tuấn Mạnh không chơi hay ở trận đấu này thì rất có thể VN đã thua đậm.

Ngoài Lâm và Mạnh, HLV Park Hang-seo còn người thứ 3 là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Dũng đã thể hiện mình ở vòng chung kết U.23 châu Á, nhưng do còn non kinh nghiệm so với các đàn anh nên đành giữ vị trí thứ 3. Dù vậy, trong trường hợp cần thiết, nếu được tung ra sân thì Dũng cũng là lá chắn thép trong khung gỗ của tuyển VN.

Có 3 thủ thành xuất sắc sẽ giúp HLV Park Hang-seo tự tin cho tuyển U.23+3 VN triển khai lối chơi tấn công tại ASIAD 2018 ở Indonesia vào tháng 8 tới. Người hâm mộ cũng sẽ yên tâm hơn khi cả 3 thủ môn trong tay HLV Park đều có khả năng làm chủ không gian trong khu vực 16 m 50.

Ở các giải đấu trước đây, mỗi lần thi đấu quốc tế tuyển VN thường để thua những bàn không đáng do lỗi thủ môn, nên đây là điều rất đáng mừng, tạo sự yên tâm cho người hâm mộ.

Không chỉ ở chốt chặn cuối cùng, đội tuyển U.23+3 VN chuẩn bị cho ASIAD 2018 cũng có hàng thủ khá xuất sắc. Cho dù đá với đội hình 3-4-3 hay 3-5-2 thì bộ ba trung vệ Đình Trọng - Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng đều chơi khá chắc chắn để cản phá những pha tấn công của đối phương.

Điều cần thiết với tuyển U.23+3 VN hiện giờ là HLV Park Hang-seo phải tìm ra một tiền vệ đánh chặn thật tốt để đá bên cạnh Xuân Trường, khi đó thì tuyển VN sẽ càng mạnh mẽ hơn ở đấu trường ASIAD.

Vũ Phong