3 nỗi lo trước giờ bóng lăn

Trước hết vẫn là vấn đề an ninh sân bãi và an toàn cho trận đấu. Không phải ngẫu nhiên mà VFF và BTC giải vừa có thông báo chính thức hôm qua đề nghị UBND, các sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh thành có đội bóng tham gia phối hợp chặt chẽ với BTC giải, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao tinh thần fairplay và tính chuyên nghiệp trong hoạt động thi đấu và cổ vũ bóng đá.

Mô tả Trước hết vẫn là vấn đề an ninh sân bãi và an toàn cho trận đấu. Không phải ngẫu nhiên mà VFF và BTC giải vừa có thông báo chính thức hôm qua đề nghị UBND, các sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh thành có đội bóng tham gia phối hợp chặt chẽ với BTC giải, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao tinh thần fairplay và tính chuyên nghiệp trong hoạt động thi đấu và cổ vũ bóng đá. Trước đó, đã có nhiều cuộc họp của VFF chủ yếu vẫn là vấn đề an ninh vì thực tế mùa rồi cũng như nhiều mùa trước đây nạn bạo lực trên sân cỏ khi cầu thủ đánh nhau, rượt đuổi trọng tài, cổ động viên gây hấn, xung đột, bạo loạn từ trong ra ngoài, đốt pháo sáng, gây rối trật tự trị an không hề giảm, nhiều vòng đấu càng về cuối càng căng thẳng, làm nhuốm đen bóng đá. Thế nên khi được hỏi điều gì làm ông lo lắng nhất, TTK kiêm trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn nói thẳng làm sao ngăn ngừa được bạo lực là giải đạt được một nửa thành công. Hy vọng an ninh lần này sẽ được siết chặt hơn, nhưng trên hết vẫn mong thái độ có văn hóa của những người chơi bóng và cổ vũ. Chuyện trọng tài (TT) cũng để lại nhiều nỗi lo. Sự vắng mặt của nhiều TT có kinh nghiệm vì chấn thương hay tuổi tác như Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ, Trần Khánh Hưng khi mà chưa có những gương mặt sáng giá thay thế cũng làm cho các đội nơm nớp lo ngại tiếng còi của các ông vua trẻ sẽ dễ bị “méo”. V-League ngày càng khốc liệt nếu TT không đủ bản lĩnh sẽ dễ làm cho trận đấu đổ vỡ mà bài học của vài TT trẻ năm rồi đã mắc phải. Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi chỉ biết nói rằng: “Tuy các em TT trẻ có thể chưa dày dặn nhưng cũng phải tạo cơ hội cho họ trui rèn. Chúng tôi sẽ bám sát để kịp hỗ trợ và điều chỉnh dần giúp các TT trẻ ngày càng tự tin hơn”. Nói thế nhưng 14 HLV vẫn không giấu được nỗi lo vì chỉ cần một nhận định thiếu tinh tường hay phương pháp xử lý kém thuyết phục của TT thì cục diện trận đấu có thể sẽ khác! Vấn đề chống tiêu cực trong thi đấu vẫn là nỗi lo lớn, nhất là khi giải vào giai đoạn quyết định. Như năm rồi đến vòng cuối đã nảy sinh chuyện “chị ngã em nâng” hay “liên minh tay ba, tay tư” cho điểm để kéo nhau cùng tiến. VFF cần phải có những tổ điều tra đặc biệt có sự tham gia của lực lượng an ninh và phải xử lý kiên quyết. Có vậy mới hy vọng mang lại sự trong lành cho sân cỏ và lấy lại niềm tin cho khán giả. Quang Tuyến