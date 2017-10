3 trận đấu khác của Đồng Nai có “mùi”

VFF lại gửi báo cáo scandal cá độ lên AFC

Ngày 23.7, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã có các công văn báo cáo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT về vụ cá độ bóng đá tại CLB ĐN. Đồng thời, VFF cũng gửi văn bản cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Còn nhớ sau scandal cá độ tại CLB Ninh Bình cách đây 3 tháng, AFC đã cử đoàn cán bộ cấp cao sang làm việc với VFF.

Theo ông Hoàng Chuyên Cần, phụ trách an ninh an toàn của Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), ở 3 lượt trận cuối V-League, ngoài việc yêu cầu BTC các sân siết chặt khâu an ninh, Ban tổ chức giải cũng đã đề nghị các CLB phải quản lý chặt nội bộ đội bóng, không để cầu thủ dính đến cá độ. “VFF và C45 sẽ đưa tất cả các trận vào tầm ngắm chứ không chỉ riêng trận nào. Vì với bóng đá VN, cứ giám sát chặt trận này, có khi lại “thòi” ra một trận khác tiêu cực. Như vụ Ninh Bình, các cầu thủ đang chuẩn bị hầu tòa mà các cầu thủ ĐN có thấy sợ đâu, vẫn làm độ như thường. Vì thế cơ quan công an và cơ quan quản lý bóng đá càng phải cẩn trọng”, ông Cần nói.

Nhật Duy