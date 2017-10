30 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2012

Do giờ chót có thêm 3 đội đăng ký tham gia nâng tổng số đội lên 30, trong đó có 28 đội đá vòng loại nên hôm qua LĐBĐVN (VFF) quyết định chia bảng lại như sau:

- Bảng A (Sông Lam Nghệ An làm bảng trưởng) có 7 đội: SLNA, Hà Nội T&T, Trẻ Hà Nội, Vicem Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế.

- Bảng B (SHB Đà Nẵng làm bảng trưởng) có 7 đội: SHB Đà Nẵng, CLB Hà Nội, Quảng Ngãi, SQC Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận.

- Bảng C (Khatoco Khánh Hòa làm bảng trưởng) có 7 đội: Khatoco Khánh Hòa, Navibank Sài Gòn, Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TDC Bình Dương và Sài Gòn Xuân Thành.

- Bảng D (Long An làm bảng trưởng) có 7 đội: Đồng Tâm Long An, Vĩnh Long, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp, Hùng Vương An Giang, Kienlong Bank Kiên Giang, Cần Thơ và Tiền Giang.

Các đội trong bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội nhất 4 bảng và 2 đội nhì cao điểm nhất trong 4 bảng vào vòng chung kết cùng với 2 đội được miễn vòng loại là ĐKVĐ Nam Định và chủ nhà Ninh Thuận. Vòng loại thi đấu từ ngày 1 đến 15.9, vòng chung kết từ 25.9 đến 5.10.2012.

Q.T