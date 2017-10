34 đội dự Giải U.21 Báo Thanh Niên 2010

12 đội phía Bắc là Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Nam Định, Xi măng Hải Phòng, Xuân Thành Hà Tĩnh, Hòa Phát, Hà Nội ACB, Trung tâm Viettel, Sông Lam Nghệ An, Lam Sơn Thanh Hóa, Công an Nhân dân, Quân khu 4; 9 đội miền Trung là Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Quân khu 5, Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, Khatoco Khánh Hòa, Bình Định SQC, Phú Yên; 13 đội phía Nam là Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Tâm Long An, Đồng Nai Berjaya, Bình Dương, CLB TP.HCM, Cao su Đồng Tháp, Hải Nhân Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau.

Ngoài 2 đội được miễn vòng loại là đương kim vô địch SHB Đà Nẵng và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, còn lại 32 đội sẽ chia làm 6 bảng thi đấu vào tháng 6 tới để chọn ra 6 đội đầu bảng vào vòng chung kết (dự kiến từ 16 đến 26.9). Do giải năm nay còn có mục đích xác định 4 đội dẫn đầu tham dự Đại hội TDTT toàn quốc (diễn ra vào tháng 12 tại Đà Nẵng) nên giải U.21 Báo Thanh Niên năm nay hứa hẹn sẽ rất gay cấn. Hiện BTC đã nhận được đề nghị xin đăng cai vòng loại bảng của các địa phương gồm: Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng, Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương, TP.HCM, Long An, An Giang, Cà Mau.

T.K