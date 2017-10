5 đội miền Trung lọt vào VCK U.21 Báo Thanh Niên 2015

Lần đầu tiên, vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên với 8 đội tham dự lại có đến 5 đội miền Trung.

Bình Định (áo đỏ) là đội đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết - Ảnh: Khả Hòa Bình Định (áo đỏ) là đội đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết - Ảnh: Khả Hòa Chiều qua, sau khi kết thúc toàn bộ vòng loại bảng, cùng với Bình Định nhất bảng C đã có vé trước đó, 4 đội miền Trung khác giành quyền dự VCK là Huế (thắng SLNA 3-2 do Võ Lý lập cú đúp và Trần Thành ghi để có 10 điểm đứng đầu bảng B), SHB Đà Nẵng (9 điểm xếp nhì bảng B, cũng là 1 trong 2 đội nhì bảng cao điểm nhờ Viettel bất ngờ bị Hà Nội T&T cầm chân 1-1 ở bảng A), Gia Lai (thắng Bình Phước 2-0 do Đông Triều và Thanh Bình ghi, xếp nhì bảng C với 9 điểm, cũng là 1 trong 2 đội nhì bảng cao điểm), Sanatech Khánh Hòa (thắng Đồng Nai 3-0 do Trần Đình Kha lập cú đúp và Lâm Ti Phông ghi, đứng đầu bảng D với 10 điểm). Chiều qua, sau khi kết thúc toàn bộ vòng loại bảng, cùng với Bình Định nhất bảng C đã có vé trước đó, 4 đội miền Trung khác giành quyền dự VCK là Huế (thắng SLNA 3-2 do Võ Lý lập cú đúp và Trần Thành ghi để có 10 điểm đứng đầu bảng B), SHB Đà Nẵng (9 điểm xếp nhì bảng B, cũng là 1 trong 2 đội nhì bảng cao điểm nhờ Viettel bất ngờ bị Hà Nội T&T cầm chân 1-1 ở bảng A), Gia Lai (thắng Bình Phước 2-0 do Đông Triều và Thanh Bình ghi, xếp nhì bảng C với 9 điểm, cũng là 1 trong 2 đội nhì bảng cao điểm), Sanatech Khánh Hòa (thắng Đồng Nai 3-0 do Trần Đình Kha lập cú đúp và Lâm Ti Phông ghi, đứng đầu bảng D với 10 điểm).

Hai đội còn lại giành quyền vào VCK là Hà Nội T&T (nhất bảng A với 10 điểm) và An Giang (thắng Cần Thơ 5-1, nhất bảng E với 8 điểm). Cũng khá đáng tiếc cho Viettel, PVF (thắng Becamex Bình Dương 2-1), Đồng Tâm Long An (thắng Đồng Tháp 3-1) đã chơi rất nỗ lực, tận tình đến giờ chót nhưng không thể góp mặt ở VCK. Các kết quả khác: Nam Định - Than Quảng Ninh 3-1 (bảng A), QNK Quảng Nam - Thanh Hóa 1-0 (bảng B), Lâm Đồng - Đắk Lắk 2-0 (bảng C).

Như vậy, 8 đội Hà Nội T&T, Thừa Thiên-Huế, SHB Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Sanatech Khánh Hòa, An Giang và chủ nhà TP.HCM sẽ tranh tài VCK giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 19 Cúp Clear men từ ngày 22.10 đến 1.11.2015 tại sân Thống Nhất và sân Q.8 (TP.HCM). Buổi họp báo và bốc thăm chia bảng VCK sẽ diễn ra tại Trung tâm TDTT Thống Nhất vào 15 giờ 30 ngày 20.10.

Đ.Khoa