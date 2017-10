5 trận hòa ở giải hạng nhất

Vòng 2 giải hạng nhất chiều qua có 6 trận thì có đến 5 trận kết thúc hòa. Hà Nội hòa Hùng Vương An Giang 1-1, Than Quảng Ninh hòa Đồng Nai 0-0, SQC Bình Định hòa Trẻ SHB Đà Nẵng 1-1, Quảng Nam hòa Cần Thơ 1-1, Đồng Tâm Long An hòa TDC Bình Dương 0-0. Duy nhất có 1 đội thắng là tân binh Xổ số kiến thiết Lâm Đồng khi quật ngã Trẻ Hà Nội 2-1. Trận đấu muộn sẽ diễn ra chiều nay trên sân Thống Nhất giữa chủ nhà CLB TP.HCM gặp Fico Tây Ninh.

Với kết quả sau 2 vòng, 5 đội Than Quảng Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, ĐTLA, Quảng Nam cùng 1 thắng 1 hòa được 4 điểm đang tạm dẫn đầu.

T.K - N.Đức