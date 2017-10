5 tuyển thủ Việt Nam bị loại khỏi danh sách dự AFF Cup 2016

DANH SÁCH 25 CẦU THỦ SANG MYANMAR CHUẨN BỊ THAM DỰ AFF SUZUKI CUP 2016 TT Họ và tên Năm sinh Vị trí CLB 1 Trần Nguyên Mạnh 1991 Thủ môn Sông Lam Nghệ An 2 Huỳnh Tuấn Linh 1991 Thủ môn Than Quảng Ninh 3 Đặng Văn Lâm 1993 Thủ môn Hải Phòng 4 Trương Đình Luật 1983 Trung vệ Becamex Bình Dương 5 Âu Văn Hoàn 1989 Hậu vệ Becamex Bình Dương 6 Trần Đình Đồng 1987 Hậu vệ FLC Thanh Hóa 7 Sầm Ngọc Đức 1992 Hậu vệ Hà Nội T&T 8 Vũ Văn Thanh 1996 Hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai 9 Quế Ngọc Hải 1993 Hậu vệ Sông Lam Nghệ An 10 Đinh Tiến Thành 1991 Hậu vệ XSKT Cần Thơ 11 Bùi Tiến Dũng 1995 Hậu vệ Viettel 12 Đặng Quang Huy 1992 Hậu vệ Hải Phòng 13 Nguyễn Trọng Hoàng 1989 Tiền vệ Becamex Bình Dương 14 Ngô Hoàng Thịnh 1992 Tiền vệ FLC Thanh Hóa 15 Phạm Thành Lương 1988 Tiền vệ Hà Nội T&T 16 Lương Xuân Trường 1995 Tiền vệ Incheon United FC 17 Đinh Thanh Trung 1988 Tiền vệ QNK Quảng Nam 18 Trần Phi Sơn 1992 Tiền vệ Sông Lam Nghệ An 19 Vũ Minh Tuấn 1990 Tiền vệ Than Quảng Ninh 20 Nguyễn Tuấn Anh 1995 Tiền vệ Yokohama FC 21 Lê Công Vinh 1985 Tiền đạo Becamex Bình Dương 22 Nguyễn Công Phượng 1995 Tiền đạo FC Mito Holly Hock 23 Nguyễn Văn Quyết 1991 Tiền đạo Hà Nội T&T 24 Lê Văn Thắng 1990 Tiền đạo Hải Phòng 25 Nguyễn Văn Toàn 1996 Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai