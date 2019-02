5 vé còn lại vào Vòng chung kết Giải bóng đá U.19 quốc gia thuộc về ai?

Trước hết chúng tôi xin có giải đáp chung về cách tính điểm và xác định đội lọt vào Vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2019. Việc điều lệ giải quy định chỉ có 3/4 đội xếp nhì bảng đi tiếp vào Vòng chung kết chỉ xảy ra khi đội Hoàng Anh Gia Lai không nằm ở vị trí Nhất hoặc Nhì bảng C Vòng loại đang thi đấu.

Nếu đội Hoàng Anh Gia Lai kết thúc thi đấu tại Vòng loại với vị trí trong nhóm 04 đội xếp thứ Nhất hoặc 03 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất ở bốn bảng, thì đội xếp thứ Nhì còn lại sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết.

Do đội bóng phố Núi đã đứng đầu bảng C với 22 điểm sau khi thắng Lâm Đồng đến 6-0 để trở thành đội bất bại với 7 thắng, 1 hòa, nên căn cứ vào điều lệ giải tất cả các đội Nhì 4 bảng khác cũng sẽ giành quyền đến Pleiku tranh Vòng chung kết.

Như vậy SHB Đà Nẵng (16 điểm) và Sông Lam Nghệ An (15 điểm) bỏ xa đội xếp thứ ba là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (mới có 7 điểm) khi vòng loại U.19 chỉ còn 2 lượt nên đương nhiên chia nhau ngôi nhất nhì để giành vé đi Vòng chung kết. Hoàng Anh Gia Lai cũng bỏ xa đội thứ ba trong bảng C là Lâm Đồng đến 9 điểm nên cũng đương nhiên có mặt.

Như vậy, hiện Vòng chung kết giải bóng đá U.19 QG đã có 3 cái tên nặng ký là chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An. Nhiều khả năng 4 trong 5 đội còn lại dự Vòng chung kết sẽ được định đoạt ở lượt đấu thứ 9 diễn ra ngày 28.2 tới.

Ở bảng A, Hà Nội (12 điểm sau khi thắng Nam Định 1-0) sẽ tranh chấp với Viettel (10 điểm) ở trận đối đầu trực tiếp. Đây sẽ là trận đấu vô cùng nóng bỏng giữa 2 Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và Nguyễn Minh Tiến. Đội Á quân U.19 sau khởi đầu bết bát thua 2 trận tưởng chừng có thể bị loại sớm đã lấy lại uy danh khi thắng liên tục 4 trận. Còn chủ nhà Viettel cũng tương tự , khởi đi không thuận lợi nhưng càng đá càng tỏ ra khát vọng và biết chắt chiu cơ hội.

Về bề dày truyền thống cũng như tương quan lực lượng với các đối thủ trong bảng, cả 2 đội đều xứng đáng đi vòng chung kết. Nhưng Hà Nội đang có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa. Trong khi đó, Viettel buộc phải thắng, nếu không họ phải quyết đấu với Phố Hiến (11 điểm sau khi thắng Than Quảng Ninh 2-0) đá nhiều hơn 1 trận đang chen chân giữa cặp đấu trên trong áp lực không hề nhỏ.

Nếu thắng Viettel, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ sớm giành 1 trong 2 suất đầu bảng A. Ngược lại, Viettel nếu thắng sẽ rộng đường vào vòng chung kết và đẩy áp lực ngược lại về phía đội Phố Hiến (nòng cốt là PVF) do Huấn luyện viên Đinh Thế Nam, cũng là Huấn luyện viên đội tuyển U.17 quốc gia dẫn dắt.

Tại bảng C, Phú Yên (16 điểm sau khi quật ngã Đồng Nai 5-3) đang có lợi thế hơn Lâm Đồng (13 điểm). Việc Phú Yên tạm xếp trên cả Lâm Đồng lẫn Đồng Nai ở bảng này thực sự là bất ngờ.

Ít ai nghĩ đội bóng của Huấn luyện viên Phạm Minh Tuấn lại có thể chơi tốt khi so với nhiều thế lực bóng đá trẻ khác thì Phú Yên gần như mới hoàn toàn, cũng chưa có một dấu ấn thành tích nào.Thế nhưng sau khi khởi đi trầy trật hòa Khánh Hòa va thua Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng được xem là gạch nối của Trung Bộ và Nam Trung Bộ này càng chơi càng hay dần lên khi có 5 thắng 1 hòa và 2 thua để ổn định ở ngôi thứ hai.

Nếu cả Phú Yên lẫn Lâm Đồng cùng thắng Bình Định và Khánh Hòa vào chiều 28/2 thì mọi ánh mắt sẽ hướng về ngày cuối 2/3 khi Phú Yên gặp Lâm Đồng. Đó sẽ là trận đại chiến quyết định suất dự Vòng chung kết. Lượt đi Phú Yên từng thắng 2-0 nên nếu có thua lại với tỉ số tối thiểu họ vẫn ở lại Pleiku tranh Vòng chung kết.

Riêng bảng D, cả Becamex Bình Dương (thắng Long An 1-0) và TP.HCM (thắng Bến Tre 3-1) đang cùng 18 điểm và trận gặp nhau ngày 28.2 sẽ quyết định 1 hoặc cả 2 đội đi Phố Núi. Lượt đi 2 đội hòa 0-0 và hiện đội bóng đất Thủ đang xếp trên nhờ có hiệu số nhỉnh hơn (10/2 so với 11/4 của thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Xuân Trúc)

Nếu 2 đội hòa nhau mà đối thủ bám sát phía sau là An Giang (15 điểm) không thắng được Bến Tre thì cả 2 cùng lọt vào Vòng chung kết. Còn nếu Bình Dương hòa TP.HCM mà An Giang thắng thì đội bóng của Huấn luyện viên De Oliveira cầm chắc 1 suất, đẩy suất còn lại vào cuộc đối đầu TP.HCM- An Giang ở lượt cuối ngày 2.3.

Còn nếu TP.HCM thắng Bình Dương rồi thua An Giang. Trong khi Bình Dương thua TPHCM và thắng Tây Ninh (đã hết hy vọng) còn An Giang thắng cả 2 trận thì sẽ có trường hợp cả 3 đội cùng 21 điểm.

Khi đó sẽ phải tính đối đầu kết quả giữa 3 đội thì xem ra Bình Dương lại bất lợi nhất do có nhiều tỉ số hòa (hòa An Giang 2 trận , hòa TPHCM ở lượt đi đều cùng 0-0) nên điểm số kém nhất trong 3 đội sẽ bị loại.

Vì thế từng trận còn lại giữa 3 đội này sẽ vồ cùng nóng bỏng mà trận Becamex Bình Dương gặp TP.HCM rất quyết định cho suất dự Vòng chung kết ở bảng D.

T.K