6 cầu thủ Đồng Nai bị giam giữ tại trại T16

(TNO) Theo thông tin Thanh Niên Online nắm được, 6 cầu thủ dính đến vụ tiêu cực bóng đá ở CLB Đồng Nai vừa bị bắt khẩn cấp đã được di lý về trại giam T16 - nơi từng giam giữ nhiều cầu thủ Việt Nam bị bắt vì tham gia cá độ bóng đá.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (đầu tiên bên phải) và ban chuyên án tại buổi họp báo ngày 21.7 - Ảnh: Minh Tú

Trao đổi với Thanh Niên Online, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) sẽ tiếp tục mở rộng điều tra đối với vụ tiêu cực bóng đá ở CLB Đồng Nai.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết: “Ở chuyên án liên quan đến CLB Đồng Nai, C45 đang tích cực tiến hành lấy lời khai của các đối tượng để hoàn tất hồ sơ. C45 sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Như vậy, hiện tại, cả 10 đối tượng, bao gồm cả 4 đối tượng ngoài xã hội và 6 cầu thủ đã đều bị bắt giữ”.

Riêng cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp - người cũng bị triệu tập ngày 20.7 đã được tạm trả về CLB Đồng Tâm Long An. Khác với các cầu thủ Đồng Nai là trực tiếp tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu, Hiệp tham gia cá độ trên mạng nên tạm thời không bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm những hành vi phạm pháp, cơ quan điều tra cũng sẽ triệu tập lần 2 với cầu thủ này.

Được biết, cuối ngày 21.7, đại diện cơ quan công an cũng đã làm việc sơ bộ với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để hỏi về gia cảnh của các cầu thủ Đồng Nai và VFF có hướng ưu tiên nhất định cho một cầu thủ cụ thể nào trong số những cầu thủ bị triệu tập. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF đề nghị bên công an làm quyết liệt vụ việc, VFF không thể nương tay với bất kỳ cầu thủ nào, dù tài năng đến mấy.

Ông Lê Văn Tam - trưởng phòng C45 cho Thanh Niên Online biết, các cầu thủ Đồng Nai bị bắt giữ tại trại giam T16.

HLV Trần Bình Sự khi được chúng tôi báo thông tin nói trên, đã phát biểu: “Việc gì đến đã phải đến. Các cầu thủ đã phải gánh chịu hậu quả do hành vi của chính mình gây ra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. CLB không bao che, không dung túng và cũng không can thiệp vào công việc của cơ quan công an.

Với CLB Đồng Nai, còn bao nhiêu đá bấy nhiêu, nhất định không buông ở 3 trận đấu cuối của mùa giải. Dù các cầu thủ còn lại vẫn rất buồn sau những gì đã xảy ra nhưng anh em vẫn xác định không bỏ giải”.

"Nhà cái" vốn là... thợ mộc Trong chuyên án cá độ bóng đá tại CLB Đồng Nai có 4 đối tượng ngoài xã hội. Trong đó, “nhà cái” Trần Văn Ba (còn gọi là Ba “Hoàng”) năm nay 32 tuổi, quê quán Hà Nam, hiện ở tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp chính của Ba là… thợ mộc, còn nghề tay trái lại dắt mối đường dây cá độ. Ba “Hoàng” từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và tòa án nhân dân huyện Long Thành xử phạt 6 tháng tù treo, đã xóa án tích Còn đối tượng Nguyễn Phúc Thuận (còn gọi là Thuận “trâu bò”) sinh năm 1982 có nghề nghiệp là bảo vệ, có tiền sự về hành vi đánh bạc. Đối tượng Đỗ Hoàng Hà, sinh năm 1987 và nghề nghiệp “oách” nhất – kỹ sư xây dựng. Đối tượng Trần Đình Hải là lao động tự do.

Lan Phương