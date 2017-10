6 đội chủ nhà mất điểm

Thi đấu trên sân khách Ninh Bình, nhưng Hà Nội T&T đã thể hiện đẳng cấp của đội bóng sẽ lên ngôi trong một tuần nữa khi không hề nao núng và tự tin thể hiện lối đá mạch lạc. Dù bị Việt Thắng ghi bàn dẫn trước cho chủ nhà, nhưng Benicio lập tức đáp trả bằng bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Trận đấu nhiều lúc căng thẳng do cầu thủ hai đội đều “máu”, có lúc HLV Lê Thụy Hải phải chạy vào sân can ngăn. Nhờ tâm lý ổn định, lối chơi linh hoạt đã giúp đội bóng thủ đô giữ được tỷ số có lợi này để chỉ cần 1 điểm nữa thôi trong vòng tới sẽ chính thức đăng quang.

Trong khi đó, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng tiếp tục chuỗi thi đấu không thành công khi bóng dáng cũng như ánh hào quang của đội đang giữ cúp trở nên quá nhợt nhạt ngay trên sân nhà Chi Lăng để Bình Dương đang trong giai đoạn khủng hoảng cầm chân 2-2.

Ngoài 2 đội chủ nhà Vissai Ninh Bình và SHB Đà Nẵng mất điểm do hòa, có đến 4 đội chủ nhà khác thất bại. Nam Định và Navibank Sài Gòn thua không có gì bàn cãi vì họ hết động lực thi đấu. Nam Định thua Lam Sơn Thanh Hóa 1-3, còn Navibank Sài Gòn cũng bị Khatoco Khánh Hòa quật ngã 0-2 (Quang Hải ghi 2 bàn). Nhưng 2 đội chủ nhà khác thua vì phạm nhiều sai lầm. Hòa Phát thua Sông Lam Nghệ An 0-1 vì lỗi thủ môn Maier, còn Hoàng Anh Gia Lai thua đại kình địch Đồng Tâm Long An 0-2 do hàng thủ chơi quá hớ hênh và tuyến giữa không cầm được bóng để Danny David và Tshamala ghi bàn.

Ngoài ra, có 1 đội chủ nhà giành trọn 3 điểm là Cao su Đồng Tháp (ĐT) khi thắng chật vật Xi măng Hải Phòng 1-0 do trung vệ Văn Ngân ghi. Thắng trận này, ĐT khôi phục lại phần nào lòng tin của người hâm mộ và vẫn còn cơ hội nhắm đến tốp 3. Trong khi XMHP coi như không còn hy vọng tranh chấp chức vô địch trừ phi Hà Nội T&T thua 2 trận cuối và đội của HLV Vương Tiến Dũng cũng phải thắng hết 2 trận cuối.

Xếp hạng sau 24 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 45 điểm, 2/ XM Hải Phòng: 39 điểm, 3/ Khatoco Khánh Hòa: 39 điểm, 4/ Đồng Tháp: 38 điểm, 5/ ĐTLA: 37 điểm, 6/ Bình Dương: 37 điểm, 7/ SLNA: 36 điểm, 8/ Hòa Phát: 35 điểm, 9/ Đà Nẵng: 34 điểm, 10/ Vissai Ninh Bình: 33 điểm, 11/ HAGL: 33 điểm, 12/ Thanh Hóa: 31 điểm, 13/ Navibank Sài Gòn: 19 điểm, 14/ Nam Định: 12 điểm.

L.P - Q.Huy- C.Thiện -

V.M - L.Trí - P.Quang