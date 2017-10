83 bàn thắng ở vòng loại

Sau 5 chiếc vé thuộc về Nam Định, Đồng Tháp, Đồng Tâm Long An, V&V, Hoàng Anh Gia Lai, suất cuối cùng đã thuộc về Sông Lam Nghệ An sau khi có chiến thắng hoành tráng 5-2 trước Hà Nội ACB. Các bàn thắng do Trương Văn Thành (11), Nguyễn Đình Bảo (9), Nguyễn Hồng Việt (21), Lê Thế Cường (8) và tuyển thủ Olympic Ngô Hoàng Thịnh (22) ghi. 2 bàn gỡ của đội bóng thủ đô đều từ chấm phạt đền do Văn Nam sút.

So với mọi năm, vòng loại năm nay diễn ra sớm, tuy số lượng đội có ít hơn nhưng chất lượng vẫn đảm bảo khi nhiều trận đấu gay go, hấp dẫn đến giờ chót. Cụ thể, các trung tâm mạnh về đào tạo trẻ hầu hết có mặt ở vòng chung kết như Nghệ An, Gia Lai, Đồng Tháp, Nam Định, Long An. Chỉ có một bất ngờ là SHB Đà Nẵng, đội bóng được kỳ vọng rất nhiều khi từng giành ngôi vô địch U.21 tại Bình Dương năm 2009, lần này lại thất bại ở vòng bảng. Nhưng đội bóng giành quyền đại diện bảng C là V&V hứa hẹn sẽ là nhân tố có thể bùng nổ.

Có đến 83 bàn thắng trong 30 trận đấu, trung bình 2,77 bàn/trận, cho thấy các đội trẻ vẫn vào cuộc với khí thế hừng hực, máu lửa và luôn chơi với tinh thần tấn công. Nhiều gương mặt vốn từng thành danh ở các giải U.21 vẫn khẳng định được đẳng cấp như Hữu Khôi, Văn Nhuần, Hữu Định (Nam Định), Duy Thanh, Hoàng Thiên, Trần Vũ, Út Cường (HAGL), Đình Bảo, Hồng Việt, Thế Cường (SLNA). Bên cạnh đó cũng có vài tên tuổi mới như Tấn Tài (ĐTLA), Thiện Nhân, Minh Trung, Thanh Hiền, Duy Quang (Đồng Tháp), Văn Cường, Minh Thống (V&V), Ngô Quang Huy (Bình Định), Văn Nam (Hà Nội ACB)...

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Bình Dương từ ngày 8 đến 18.9. Theo mã số đã quy định, 8 đội chia làm 2 bảng. Bảng A có chủ nhà Becamex Bình Dương (1A), Nam Định (2A), V&V (3 A), Đồng Tâm Long An (4 A). Bảng B có ĐKVĐ Đồng Nai (1B), Sông Lam Nghệ An (2B), Hoàng Anh Gia Lai (3 B), Cao su Đồng Tháp (4 B) thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 2 đội đầu vào bán kết.

Q.T