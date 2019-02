Á quân U.19 Hà Nội lấy lại niềm tin

Ở lượt đi, thầy trò Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã thất bại 0-1 trước đội bóng được xem có nhiều cầu thủ giỏi là tương lai bóng đá Việt Nam Phố Hiến do huấn luyện viên trưởng đội tuyển U.17 Việt Nam Đinh Thế Nam dẫn dắt.

Đó là trận mà những cái tên từng khoác áo tuyển U.16 và U.17 Việt Nam của 2 bên đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, thi đấu chất lượng mà nói như nhiều chuyên gia theo dõi bóng đá trẻ thì đội nào thua cũng rất đáng tiếc

Trận thua đó không chỉ là tai nạn cho đội á quân U.19 mà còn đặt ra nhiều bài học về sự tập trung trong thi đấu, giữ được sự bình tĩnh và hạn chế phạm lỗi không cần thiết trong những pha tranh chấp của đội Hà Nội. Nhờ vậy ở trận đấu chiều 22/2, đội bóng thủ đô đã nhập cuộc đầy quyết tâm, cùng Phố Hiến tạo nên trận cầu hấp dẫn.

Những nỗ lực của Hà Nội cuối cùng cũng được đền đáp khi Vũ Văn Tùng ghi bàn duy nhất giúp các nhà á quân giành chiến thắng sát nút 1-0 phục hận thành công trước dàn tinh binh của Phố Hiến.

Kết quả này giúp Hà Nội có 9 điểm vươn lên nhì bảng A vượt qua chính Phố Hiến (8 điểm) trên bảng tổng sắp. Dẫn đầu thuộc về chủ nhà Viettel với 10 điểm khi đánh bại Nam Định với tỷ số đậm đà 5-1, bằng các pha lập công của Hữu Nam, Ngọc Tú, Kim Nhật (2 bàn), Trung Đạo. Dù hơn Hà Nội đúng 1 điểm nhưng Viettel lại đá nhiều hơn 1 trận. Ổ bảng này 2 trận Hà Nội- Viettel và Viettel-Phố Hiến sẽ vô cùng gay go quyết định 2 vé dự vòng chung kết.

Trên sân Tự Do trật tự xem như đã ngã ngũ khi SHB Đà Nẵng thắng Thanh Hóa 3-2 và Sông Lam Nghệ An cũng hạ chủ nhà Thừa thiên Huế 2-1. Đội bóng sông Hàn có 13 điểm còn đội bóng xứ Nghệ 12 điểm gần như sẽ nắm tay nhau lọt vào vòng chung kết vì đã bỏ xa đội xếp sau là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến 4 điểm và trên thực tế khó có bất ngờ nào đến với đội của huấn luyện viên Võ Phước và Nguyễn Văn Tiến.

Tại bảng C, vẫn chưa thể có đội bóng nào chấm dứt được mạch bất bại của Hoàng Anh Gia Lai. HLV Graechen Guilliam cùng các học trò đã vượt qua Phú Yên 3-0 với các bàn thắng của Nhĩ Khang, Quốc Việt, Hoàng Tú và tiếp tục vững vàng đứng đầu bảng C với 19 điểm.

Sau trận thắng Bình Định 3-1, Lâm Đồng vươn lên 13 điểm tạo ra sự thách thức với Phú Yên trong việc tranh chấp ngôi nhì. Khó khăn cho Đồng Nai khi họ bị Khánh Hòa cầm chân 0-0 nên chỉ có 10 điểm rất khó để bật lên được.

Với trận Becamex Bình Dương bị An Giang cầm hòa 0-0 giúp cho đội TP.HCM (thắng Long An 1-0) vươn lên cùng 15 điểm chia sẻ ngôi đầu bảng D. Cuộc chạy đua giành ngôi nhất bảng chủ yếu sẽ diễn ra giữa 2 đội này vì An Giang rất khó tạo ra cuộc lật đổ trừ khi họ thắng trực tiếp TP.HCM và đội bóng đất Thủ phải thua.