Á quân U.21 Quốc gia Hà Nội T&T thắng dễ trận ra quân

Diễn ra trễ 1 giờ đồng hồ do mưa lớn, U.21 SHB.Đà Nẵng sớm vượt lên dẫn trước Sanatech Khánh Hòa nhờ các bàn thắng của Hồ Ngọc Thắng và Nguyễn Viết Thắng. Tuy nhiên, bằng cú sút xa tuyệt đẹp, Trần Đình Kha đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Sanatech Khánh Hòa Sang hiệp 2, SHB.Đà Nẵng bị mất người khi tiền đạo Hồ Ngọc Thắng bị truất quyền thi đấu ở phút 67 vì lỗi phản ứng trọng tài. Từ lúc này, trận đấu hầu như chỉ diễn ra trên phần sân của SHB.Đà Nẵng.



Không thống kê được đã có bao nhiêu cú sút được tung ra trong khu vực cấm địa của SHB.Đà Nẵng, nhưng sự xuất sắc của hàng phòng ngự đã giúp SHB.Đà Nẵng đứng vững để giữ lại 3 điểm kịch tính.



Do tình hình thời tiết tại TP.HCM hiện nay mưa nhiều vào buổi chiều tối, nhằm đảm bảo chuyên môn, BTC giải U.21 Báo Thanh Niên quyết định điều chỉnh giờ thi đấu trận thứ 2 của ngày 24.10 (An Giang gặp TP.HCM) và 25.10 (SHB.Đà Nẵng gặp Bình Định) là 17 giờ 45 thay vì 18 giờ. Đồng thời, thời gian thi đấu các trận cùng giờ các ngày 26 và 27.10 sẽ là 15 giờ thay vì 15 giờ 30.