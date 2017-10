AFC ban lệnh cấm thi đấu quốc tế đối với 9 cầu thủ V.Ninh Bình

Diễn biến vụ tiêu cực ở V.Ninh Bình Chỉ ít ngày sau khi từ Malaysia trở về, CLB Ninh Bình đã có đơn trình báo do chủ tịch đội bóng Ninh Bình Phạm Văn Lệ ký, gửi ông Đinh Quang Vinh, Phó Giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra công an tỉnh Ninh Bình (PC45), về những cầu thủ nằm trong diện thi đấu dưới phong độ bình thường ở trận Kelantan gặp Ninh Bình ngày 18.3. Lãnh đạo CLB Ninh Bình đã nêu đích danh hai cầu thủ bị nghi ngờ là tiền vệ Trần Mạnh Dũng và hậu vệ Lê Quang Hùng. Trong đơn trình báo có nội dung như sau: “Ban huấn luyện nhận thấy hai cầu thủ này có dấu hiệu rủ rê một số cầu thủ trong đội và móc nối với một số phần tử bên ngoài dàn xếp tỷ số và đánh bạc trên mạng làm ảnh hưởng lớn đến thành tích của CLB cũng như vấn đề trật tự xã hội. CLB đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra những đối tượng có liên quan để có hình phạt thích đáng và chấn chỉnh lại trật tự CLB”. PC45 đã lập tức tiến hành triệu tập các cầu thủ có liên quan đến vụ việc. Và chỉ sau ít ngày thẩm vấn, cùng với nghiệp vụ của mình, PC45 đã nhanh chóng lấy đuợc lời khai của số cầu thủ này. Trong đó có lời khai của hai cầu thủ bị bắt tối qua là Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng. Cụ thể, ngày 15.3, tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cùng một vài cầu thủ khác để bàn việc cùng cá độ và được đồng ý. Sau khi thống nhất số tiền đặt độ là 2 tỉ đồng, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại di động (lắp sim của Malaysia) liên lạc với đối tượng Đào Đức Lợi, sinh năm 1978, trú tại An Hưng (An Dương, Hải Phòng) để đặt cá độ, Đào Đức Lợi đồng ý nhận cá độ. Chiều ngày 18.3, khi ra sân, Trần Mạnh Dũng gọi điện cho Lợi để đặt cá độ nhưng Lợi chỉ nhận cá độ với số tiền 1 tỉ 20 triệu đồng. Trận này, Ninh Bình thắng 3-2, các đối tượng trên thắng cá độ được số tiền 800 triệu đồng. Ngày 19.3, đội Ninh Bình về TP.HCM, Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Đào Đức Lợi chuyển tiền thắng cá độ. Để tránh bị phát hiện, Lợi bảo Trần Mạnh Dũng nhờ người khác ở TP.HCM nhận hộ tiền và Lợi nhờ tiệm vàng ở Hải Phòng chuyển tiền vào khách sạn Nhật Hạ. Do không có người quen ở đây, Trần Mạnh Dũng trao đổi lại với Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng nhờ bạn là Trần Công Thành, sinh năm 1981, trú tại phường Phạm Thái Bình, quận 1, TP.HCM lấy hộ số tiền 800 triệu đồng mà Lợi chuyển. Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Mạnh Dũng đưa lại cho Trần Mạnh Dũng để chia cho những người cùng tham gia cá độ. Tại cơ quan điều tra, các cầu thủ đã nộp lại số tiền mà mình được chia, trong đó, Trần Mạnh Dũng đã nộp lại số tiền nhiều nhất là 90 triệu đồng, còn Nguyễn Mạnh Dũng là 75 triệu đồng. Có một điều có thể xem là rất “đặc biệt” ở vụ việc này là trong thời gian cơ quan công an tiến hành điều tra, thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí để tự minh oan cho mình. Vào chiều 14.4, qua điện thoại, Nguyễn Mạnh Dũng đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột với phóng viên rằng “Tôi không cá độ, cũng không nhận tiền từ Trần Mạnh Dũng. Tôi không hủy hoại tương lại của mình một cách ngu xuẩn như vậy”. Dũng còn khẳng định: “Tôi không có tội gì cả. Trong cả 3 lần triệu tập tại cơ quan công an, tôi đều khẳng định là tôi không nghe lời rủ rê của Trần Mạnh Dũng. Tối 17.3, tôi và Lê Văn Duyệt, Lê Quang Hùng đang nằm trên giường ở khách sạn Malaysia thì Trần Mạnh Dũng bước vào phòng và hỏi có độ trận này không? Dũng giải thích là Dũng còn nợ nần nhiều quá nên cần tiền để trả. Tôi từ chối ngay và bảo với Mạnh Dũng là từ trước đến giờ, anh không bao giờ dây dưa vào cá độ nên đừng rủ anh. Còn Quang Hùng thì đồng ý vì bảo muốn kiếm tiền xây mộ cho anh trai. Duyệt cũng nói đồng ý. Tôi không ngu xuẩn để nhận mấy chục triệu tiền cá độ để làm mất hết uy tín và tương lai”. Chưa thể khẳng định, hai cầu thủ bị bắt có tội hay vô tội vì họ mới chỉ bị bắt tạm giam để cơ quan điều tra làm rõ hành vi đánh bạc. Nhưng khi phóng viên gọi điện cho chủ tịch Tập đoàn The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường, ông đã thông báo tin hai cầu thủ bị bắt với giọng rất buồn: “Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình - PC45 khởi tố vụ án vào ngày 15.4, tôi biết việc khởi tố bị can với cầu thủ Ninh Bình chỉ còn vấn đề thời gian vì sớm muộn sẽ có cầu thủ bị bắt tạm giam. Trần Mạnh Dũng là đội phó đội U.23 Việt Nam còn Nguyễn Mạnh Dũng cũng từng được gọi vào tuyển quốc gia. Chúng tôi đã từng tin tưởng họ nhưng giờ này, tôi không cho rằng họ trong sạch”.