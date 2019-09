AFC Cup 2019: Hà Nội cần cảnh giác với các “tay săn bàn” của CLB Triều Tiên

Ngoài việc ca ngợi tài năng và sự đóng góp của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và tiền vệ Nguyễn Quang Hải để đưa Hà Nội đứng trước cơ hội lịch sử, AFC.com đã đưa ra những con số khá ấn tượng về cặp đôi tiền đạo xuất sắc của 4.25 SC. Đó là Kim Yu-song và An Il-bom. Đây chắc chắn là 2 nhân tố hứa hẹn sẽ khiến hàng thủ đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm phải đối mặt với thách thức trong tình cảnh không còn hậu vệ Đoàn Văn Hậu (người vừa gia nhập CLB Heerenveen của Hà Lan).

Kim Yu-song sẽ là "ngòi nổ" đáng sợ của CLB 4,25 SC AFP

The AFC.com, Kim Yu-song vốn là một “tay săn bàn” quen thuộc ở đấu trường AFC trong 3 năm qua. Tiền đạo 24 tuổi này hiện chỉ sau Bienvenido Maranon của CLB Ceres trong danh sách ghi bàn nhiều nhất kể từ khi AFC Cup chuyển sang thể thức thi đấu mới. Sau khi ra mắt trong trận gặp Erchim FC (Mông Cổ) vào tháng 3.2017, Kim Yu-song đã nhanh chóng trở thành chân sút thượng thặng nhất đấu trường AFC Cup năm ấy với 9 pha lập công. Mùa giải năm 2018, tuyển thủ CHDCND Triều Tiên cũng để lại ấn tượng với 6 bàn thắng để giúp 4.25 SC vào chung kết liên khu vực (thua Altyn Asyr vì luật bàn thắng trên sân khách).

“Không có gì ngạc nhiên khi một lần nữa nhìn thấy tên của tiền đạo này (Kim Yu-song) thường xuyên trên bảng điểm ở vòng bảng AFC Cup 2019, nơi anh ấy ghi được 6 bàn giúp 4,25 SC lên ngôi vô địch khu vực Đông Á. Nhưng đóng góp đáng nói nhất của anh ấy trong ba năm là ở vòng bán kết liên khu năm nay. Thua trận lượt đi 3-4 trước Abahani Limited Dhaka của Bangladesh, nhưng Kim đã tỏa sáng với cú đúp ở trận lượt về trên sân nhà trong chiến thắng 2-0 giúp 4,25 SC thắng chung cuộc 5-4 để vào chung kết liên khu vực”, theo AFC.com.

Trong khi đó, theo AFC.com, An Il-bom đang trở thành nỗi đáng sợ của mọi hàng thủ tại AFC Cup năm nay với khả năng ghi bàn mà đặc biệt là các pha kiến tạo cũng như phối hợp với đồng đội. Năm ngoái, An đã ghi 7 bàn trong 8 trận cho đội bóng CHDCND Triều Tiên và là chân sút hàng đầu của giải. Tuy nhiên, tiền đạo 28 tuổi này hiện mới chỉ có 1 pha lập công cho 4,25 SC ở AFC Cup năm nay. Vì vậy, HLV O Yun-son đang kỳ vọng An sẽ tìm lại được cảm giác ghi bàn trong chuyến làm khách ở Hà Nội.

Văn Quyết được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp Hà Nội làm nên lịch sử tại AFC Cup 2019 AFC

Trước đó, HLV O Yun-son cũng khá an tâm với các vị trí chủ chốt khi thủ thành An Tae-song, hậu vệ Kim Chol-bom và tiền vệ Pak Myong-song đều chơi xuất sắc trong đội hình tuyển CHDCND Triều Tiên thắng trước Li Băng (2-0) và Sri Lanka (1-0) để đứng đầu bảng H vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với quân số khá tốt của đối thủ, Hà Nội chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn với mục tiêu giành chiến thắng ở Hàng Đẫy trước trận lượt về “lành ít dữ nhiều” ở Bình Nhưỡng vào ngày 2.10 (4,25 SC toàn thắng 4 trận sân nhà ở AFC Cup năm nay). Đội thắng ở chung kết liên khu vực giữa 4.25 SC và Hà Nội sẽ đụng độ đội vô địch khu vực Tây Á ở trận chung kết AFC Cup 2019 vào ngày 2.11.