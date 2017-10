AFC cup: Bình Dương hòa may mắn

Hơn hẳn đối phương về thực lực khi có đến 3 ngoại binh Philani, Osita, Elendino và 1 cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley trong đội hình, nhưng trước đội chủ nhà Selangor chỉ toàn là cầu thủ nội, Bình Dương (BD) đã hòa 0-0 may mắn trong trận mở đầu AFC Cup vào tối qua.

Nguyên nhân chính là do HLV Mai Đức Chung chọn lối đá quá thận trọng, chơi an toàn khiến các vị trí khá cứng nhắc. Bên cạnh đó là những bước di chuyển nặng nề vì thể lực của toàn đội không kịp hồi phục sau trận đấu với Khatoco Khánh Hòa ở Cúp quốc gia 3 ngày trước đó. Thế nên suốt trận dù cầm bóng nhiều, nhưng BD lại không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, thay vào đó chủ yếu là những cú sút xa kém chính xác của Vũ Phong, Elendino, Huỳnh Kesley. Ngược lại đội bóng Malaysia tuy cũng không sắc sảo trong lối chơi song các pha lên bóng ít nhiều đã gây khó khăn cho thủ môn Thế Anh. Một lần tiền đạo Safee Sali đã sút bóng bật cột dọc. Cuối trận trung vệ Osita phạm sai lầm phá hụt bóng ngay trong vòng cấm để cho Safee Sali lần nữa trống trải sút bóng, may mắn là Thế Anh kịp cứu thua.

Trong trận đấu khác cùng bảng, CLB Victory của Maldives đã bất ngờ cầm chân Sriwijaya của Indonesia 0-0.

Đ.K