AFF Cup 2016: An ninh được tăng cường tối đa ở Mỹ Đình

Đó là những thông tin mới nhất được ông Cao Ngọc Cẩm - Chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiết lộ với thethao.thanhnien.vn vào sáng 4.12.

Đội tuyển Việt Nam không có được kết quả thuận lợi ở bán kết lượt đi AFF Cup khi thua Indonesia với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, không phải vì thế trận bán kết lượt về sẽ kém sức hút. Sân Mỹ Đình với 40.000 chỗ ngồi chắc chắn sẽ chật kín nên phương án đảm bảo toàn tuyệt đối cho khán giả được VFF và các cơ quan chức năng đặt lên hàng đầu.

Kiểm soát chặt 3 vòng

Ông Cao Ngọc Cẩm cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch giữ gìn an ninh từ mấy ngày trước với chủ trương: Không để xảy ra bất kỳ sự cố nào đánh tiếc. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ, trước đó 3 tiếng, phương án bảo vệ hai đội tuyển, khán giả, quan chức…sẽ được tiến hành chu đáo, cẩn thận ở mức cao nhất. Bộ phận phòng chống bạo động sẽ sử dụng các dụng cụ hiện đại và chó đặc nhiệm để rà soát bom mìn. 50 cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động cùng hai xe chuyên dụng phòng chống cháy nổ luôn túc trực tại sân.

Khán giả có thể đến sân sớm, trước trận đấu khoảng 150 phút (16 giờ 30, sân đã mở cửa đón khách). Khán giả không được phép mang các vật dụng gây cháy nổ, chất liệu cứng, nhọn có khả năng gây thương tích, súng nước, pháo sáng, pháo màu vào sân. Ban tổ chức sẽ kiểm soát rất chặt với 3 vòng: Vòng 1 - Kiểm soát ngay từ cổng ra vào với các cổng từ, tránh tình trạng mang vé giả và các đồ vật cấm. Vòng 2 - Đặt hàng rào thấp ở 12 cửa, trong đó 4 cửa ở khán đài C,D và 8 cửa ở khán đài A,B. Vòng này nhằm chống thẩm lậu một lần nữa. Vòng 3 - Hướng dẫn khán giả vào chỗ ngồi đúng vị trí ghi trên vé. Chỉ riêng lực lượng bảo vệ để soát vé lên tới 400 người.

Ban tổ chức sẽ tiến hành một số biện pháp rất quyết liệt và tránh triệt để tình trạng người không có vé vẫn vào được sân. Sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để tuyệt đối không có chuyện nhân viên của sân, của khu liên hợp hay người soát vé dẫn bạn bè, người thân vào sân. Chúng tôi được biết, lãnh đạo Khu liên hợp cũng rất kiên quyết việc này và họ sẽ kỷ luật nặng nếu phát hiện ra nhân viên của Khu liên hợp dẫn người không vé vào sân”.

Khách sạn DEAWOO nấu riêng món đạo Hồi cho đội Indonesia

Ông Cẩm nói thêm: “Giám đốc công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng cảnh sát cơ động và công an các quận huyện cùng vào cuộc. Công an TP.Hà Nội lại có một kế hoạch độc lập trong việc đảm bảo an toàn cho trận đấu và những thành viên có liên quan.

Các quan chức quốc tế được bố trí ở khách sạn sang trọng Grand Plaza. Không chỉ đội tuyển Việt Nam được đảm bảo an toàn tuyệt đối khi lưu trú tại khách sạn Crown hay lúc tập luyện ở sân thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia mà đội khách cũng được hưởng chế độ chăm sóc kỹ càng đến tận “chân răng”.

Thầy trò ông Riedl sẽ ở tại khách sạn xịn bậc nhất Hà Nội - khách sạn DEAWOO. Họ được bảo vệ an toàn 24/24 trong suốt thời gian ở Việt Nam. Luôn có xe dẫn đường từ sân bay về khách sạn và từ khách sạn ra sân tập, ra sân thi đấu. Đặc biệt, chúng tôi cũng đã làm việc với bộ phận chuyên phụ trách vấn đề ẩm thực của khách sạn để đầu bếp nấu những món dành riêng cho người đạo Hồi nhằm giúp cầu thủ Indonesia cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Khi đến sân thi đấu, đội bạn sẽ được bố trí đường đi riêng tại sân Mỹ Đình với sự hướng dẫn chu đáo của cảnh sát. Khán giả Indonesia được ngồi riêng tại cửa C8, C9 thuộc khán đài C”.

Lan Phương