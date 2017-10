AFF Cup 2016: Công Vinh và Văn Quyết lập công, tuyển Việt Nam hạ Myanmar tại Thuwanna

VN ưu thế hơn Myanmar ở AFF Cup khi trong 4 lần gặp nhau chính thức đã thắng 3 hòa 1. Trận thắng vang dội nhất là chiến thắng 7-1 tại AFF Cup 2010 trên sân Mỹ Đình và 4-1 ở AFF Cup năm 1996, 4-2 tại AFF Cup năm 2002. Trận hòa duy nhất là tại AFF Cup 2012. (T.K)

Teerasil Dangda ghi hattrick vào lưới Indonesia

Trận mở màn AFF Cup tại bảng A trên sân Philippines vào hôm qua đã diễn ra sôi nổi với 6 bàn thắng được ghi. Tuyển Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á khi sớm dẫn trước Indonesia 2-0 trong hiệp đầu. Ngay cả khi bị Indonesia bất ngờ gỡ hòa 2-2 chỉ trong chưa đầy 3 phút đầu hiệp 2 (từ 52 - 55) do Boas Solosa và Lerby Chandry ghi, người Thái vẫn không hề nao núng. Chỉ với vài sự điều chỉnh của HLV “Zico” Kiatsiak, Thái Lan đã nhanh chóng ghi 2 bàn nữa để ấn định kết quả 4-2. 3 trong 4 bàn thắng của Thái Lan do chân sút số 1 Teerasil Dangda ghi. Trận còn lại trong bảng này, Philippines hòa Singapore 0-0. (T.K)