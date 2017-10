AFF Cup 2016: Việt Nam gặp Indonesia, Myanmar đụng Thái Lan ở bán kết

Indonesia đoạt vé nhì bảng A Dù bị Singapore dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 do Khairul Amri ghi, nhưng Indonesia của HLV Alfred Riedl đã chơi rất hay ở hiệp 2 bằng lối đá tấn công đa dạng để ghi liền 2 bàn thắng do công Andik Vermansyah (gỡ hòa 1-1) và cầu thủ đang chơi ở Hà Lan Stefano Lilipaly ghi bàn ở phút 85, ấn định kết quả 2-1. Với chiến thắng này cùng với việc chủ nhà Philippines để thua Thái Lan 0-1 (Sarawut Masuk ghi), Indonesia có 4 điểm, giành vé nhì bảng A cùng Thái Lan vào bán kết và nhiều khả năng họ sẽ gặp tuyển VN ở lượt đi vào ngày 3.12 tới. Trong khi đó, thay vì về Hà Nội như kế hoạch ban đầu, đội tuyển VN đã quyết định về tập ở TP.HCM để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ngày 3.12 trên sân khách. Bởi TP.HCM có khí hậu nóng ẩm tương tự sân của đối thủ sắp tới, còn Hà Nội đang vào mùa lạnh, nhiệt độ dao động từ 14 - 22 độ C, rất khác biệt. Dự kiến, tuyển VN sau khi từ Nay Pyi Taw về Yandon vào sáng mai 27.11, sẽ chia ra làm 2 nhóm nối chuyến cùng bay từ Yangon về TP.HCM trên 2 chuyến bay của Vietnam Airlines (lúc 12 giờ 10) và Vietjet (lúc 13 giờ) để có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào 14 giờ 45 và 15 giờ 45 chiều mai 27.11. VN toàn thắng Campuchia cả 4 lần Trong 4 lần gặp nhau chính thức tại AFF Cup, tuyển VN đã thắng Campuchia cả 4 lần. Đầu tiên Tiger Cup 1996 tại Singapore, tuyển VN thắng Campuchia 3-1. Tiger Cup 2000 tại Songkhla (Thái Lan), tuyển VN thắng đậm Campuchia 6-0. Tiger Cup 2002 tại Jakarta (Indonesia), VN thắng Campuchia 9-2. AFF Cup 2004, VN cũng thắng Campuchia 9-1 (Công Vinh ghi 3 bàn).