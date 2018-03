Ai giành các danh hiệu cuối cùng của VCK U.19 quốc gia 2018?

Đến lúc này về cơ bản, ban tổ chức đã xác định được các ứng viên cho các danh hiệu cuối cùng sẽ trao giải vào chiều nay.

Giải thưởng phong cách được coi là sự đánh dấu nỗ lực chơi đẹp, cống hiến nhiều pha bóng hay và ít thể phạt nhất sẽ trao cho 1 trong 4 đội vào bán kết cũng đã gần như xác định được chủ nhân. Đó là Hà Nội hoặc Sông Lam Nghệ An. Đây là 2 đội bóng có điểm phong cách trung bình sau 4 trận là cao nhất. Hà Nội có số thẻ phạt ít nhất khi chỉ có 4 thẻ vàng, Sông Lam Nghệ An có 5 thẻ vàng nhưng được cộng thêm điểm tổ chức lực lượng cổ động viên cổ vũ quá ấn tượng với thái độ văn hóa trên sân. Ban tổ chức sẽ căn cứ thêm vào phong cách thi đấu của đội Hà Nội ở trận cuối sẽ quyết định trao giải phong cách cho đội nào.

Ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, 2 cái tên chơi hay nhất đến thời điểm này đã được xác định khi cùng 2 lần được bầu chọn xuất sắc nhất trận. Đó là Nguyễn Hồng Sơn của Hà Nội và Trần Công Minh của Đồng Tháp. Một trong 2 cầu thủ này nhiều khả năng sẽ đoạt danh hiệu xuất sắc nhất giải nếu chơi hay trong trận sau cùng góp công lớn vào ngôi vô địch của đội nhà. Bên cạnh đó 4 cái tên khác cũng nằm trong tầm ngắm để lựa chọn nếu Sơn và Minh chơi không tốt ở trận chung kết, đó là tiền đạo Phạm Ngô Tấn Tài và trung vệ Nguyễn Hoàng Duy của Đồng Tháp cùng Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh của đội Hà Nội. Tuy nhiên khả năng giành danh hiệu xuất sắc nhất vẫn sẽ thuộc về Công Minh hoặc Hồng Sơn.

Thủ môn xuất sắc nhất đến thời điểm này đã lộ ra tên người giữ thành gây ấn tượng. Trước đó gần như các thủ môn chỉ đều đều nhưng thủ môn Đồng Tháp Nguyễn Nhật Trường tỏ ra chắc chắn nhất, đồng thời để lọt ít nhất với 2 bàn. HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận trong số các thủ môn qua VCK U.19 không ai thực sự ông ưng ý vì thể hình cũng như sự ra vào, phán đoán của các thủ môn này vẫn còn hạn chế. Nhưng để chỉ ra một cái tên thì ông Tuấn "con” cho rằng thủ môn Đồng Tháp ổn định hơn. Trước đó thủ môn Dương Tùng Lâm (Hà Nội) chơi khá ổn định nhưng bàn thua bất ngờ ở trận bán kết gặp Sông Lam Nghệ An khi lung túng bắt vuột để bóng đi luôn vào lưới khiến thủ môn này bị mất điểm. Một thủ môn cũng được các PV thể thao bầu chọn là Vũ Đức Bảo (Huế) Tiếc là Huế đã bị loại ở vòng bảng nên Đức Bảo mất suất.

Danh hiệu Vua phá lưới đang rất gay go khi Trần Công Minh của Đồng Tháp, Lại Đức Anh của Sông lam Nghệ An và Lê Văn Xuân của Hà Nội cùng ghi 4 bàn, rất dễ dẫn đến việc đồng vua phá lưới. Công Minh và Văn Xuân lợi thế hơn khi còn trận chung kết, ai ghi bàn thì cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn. Đứng sau bộ ba này là Trần Ngọc Ánh của Sông Lam Nghệ An ghi 3 bàn thắng nhưng rất tiếc cũng đã bị loại. Các trường hợp ghi 2 bàn có Hồng Sơn, Văn Đạt (Hà Nội) hay mới 1 bàn như Tấn Tài của Đồng Tháp... vẫn còn hy vọng vì biết đâu sẽ ghi đến hơn 3 bàn trong trận chung kết để vượt qua Văn Xuân hay Công Minh.

Ngoài ra chiều nay ban tổ chúc cũng sẽ trao phần thưởng dành cho 11 cầi thủ trong đội hình tiêu biểu: Thủ môn Nguyễn Nhật Trường (Đồng Tháp), hậu vệ phải: Phạm Văn Nam (Hà Nội), Đặng Văn Tới (Hà Nội), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), hậu vệ trái: Nguyễn Xuân Kiên (Viettel), tiền vệ phải: Trần Công Minh (Đồng Tháp), tiền vệ giữa: Đặng Văn Lắm (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội), tiền vệ trái: Lê Văn Xuân (Hà Nội), tiền đạo: Lê Văn Nam (Hà Nội), Phạm Ngô Tấn Tài (Đồng Tháp). Các danh hiệu cá nhân và giải phong cách sẽ được trao ngay sau trân chung kết vào chiều nay.

Đăng Khoa